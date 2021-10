Le maire de New York et le patron des Nets mettent la pression sur Kyrie Irving

On doute que ce soit la meilleure méthode pour convaincre Kyrie Irving de se faire vacciner, mais Bill de Blasio est monté au créneau pour l’inciter à se rendre dans un centre de vaccination.

Pour le maire de New York, il n’y a pas de passe-droit, qu’on soit célèbre ou pas, et il a pris l’exemple sur les acteurs et chanteurs qui se produisent chaque soir dans les salles de spectacle.

« On a un règlement qui doit être appliqué, que vous soyez célèbre ou pas, ou que vous soyez un employé ou une employée, il faut se faire vacciner car c’est ce qui fait qu’on est tous protégés » a déclaré de Blasio sur CNN.

Si Irving campe sur ses positions, il manquera les 41 matches à domicile, et forcément, ce sera préjudiciable pour sa formation mais aussi… les fans. « Regardez, je suis un fan des Nets. Je vis à Brooklyn. Je suis un fan de Kyrie. J’aimerais juste lui demander de se faire vacciner. Tes fans veulent te voir. On veut tous que tu reviennes. Tes coéquipiers aussi. Regarde, certaines équipes sont vaccinées à 100%. C’est un super exemple pour tout le monde. »

« Une équipe qui vise le titre a besoin que tout le monde tire dans le même sens »

Même discours chez Joe Tsai, le propriétaire des Nets, et donc employeur de Kyrie Irving.

« Kyrie a parlé d’un choix personnel, et je le respecte. Mais on doit tous ne pas oublier notre objectif » estime Tsai, interrogé dans le New York Post. « Quel est notre objectif cette année ? Quelle est notre mission ? C’est très, très clair : gagner un titre ! Et une équipe qui vise le titre a besoin que tout le monde tire dans le même sens. Donc j’espère que Kyrie pourra jouer tous les matches, et qu’il puisse gagner un titre avec tout le monde, avec tous ses coéquipiers. Ce serait la meilleure issue pour tout le monde. »

Tsai a raison de rappeler que si les Nets vont loin en playoffs, et même gagnent le titre devant leur public, Irving ne pourra pas jouer les rencontres au Barclays Center.