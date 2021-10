La priorité de Robert Williams III cet été ? Offrir une maison pour sa mère

Robert Williams III a franchi une première grosse étape de sa carrière en signant une prolongation à la fin de son contrat rookie. Après trois premières saisons à jongler avec les blessures, mais aussi à démontrer un gros potentiel, avec sa dimension physique au-dessus de la moyenne, le pivot des Celtics a donc rapidement signé une prolongation de 48 millions sur quatre ans. « Ils savaient que je voulais rester et ils voulaient que je reste. Ça a commencé en bons termes et l’accord n’a pas pris trop de temps », a-t-il glissé à l’occasion de la reprise du camp d’entraînement.



Une belle promotion qui lui permet d’envisager l’avenir avec un grand sourire et d’en faire profiter ses proches, ceux qui l’ont à aider à atteindre ce statut, à commencer par sa mère, au sommet de la liste de ses priorités estivales.

« Je viens de conclure l’achat de la maison de ma mère. C’était ma plus grande priorité, lui trouver une maison », a-t-il ajouté. « Je suis reconnaissant pour mon accord et tous ceux qui m’ont aidé à en arriver là. Il y a toujours plus dans la vie, donc je l’utilise comme une motivation et un carburant, de savoir que la franchise croit en moi ».

De retour à 100%

Nul doute que sa condition physique a également fait partie de ses priorités au cours de l’intersaison, lui qui a été malmené par des blessures à l’orteil et à la cheville au cours de la série perdue par Boston face à Brooklyn au premier tour des playoffs. A l’heure de retrouver les parquets, Robert Williams III a assuré avoir pleinement retrouvé l’intégralité de ses moyens.

« J’ai eu quelques semaines de repos entre la fin de la saison et l’été. Je suis revenu petit à petit. J’ai effectué quelques exercices en 1 contre 1 et 5 contre 5 au fil des joueurs, et je peux honnêtement dire que ce n’était pas un problème. Je me sens bien, je me sens bien sur le terrain, aucune restriction. Vous pouvez envoyer ! ».