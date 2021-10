Cam Reddish veut reprendre son envol chez les Hawks

Drafté en 10e choix en 2019, Cam Reddish peine encore à sortir de sa coquille. Jusqu’à présent, sa carrière n’a pas été aussi éclatante qu’on aurait pu s’y attendre, plafonnant à 11 points et 4 rebonds de moyenne.

Ce qui est plus alarmant, ce sont ses 85 matchs joués, en tout et pour tout lors de ses deux premières saisons. Déjà opéré à l’aine avant même ses débuts pros, ratant au passage la ligue d’été, il a été à l’arrêt à cause de douleurs au talon d’Achille du pied droit, manquant une bonne partie de la saison dernière, sur le flanc de février à juin. Cette rentrée est donc synonyme de renaissance pour l’ailier de 22 ans.

« Je suis complètement remis, et j’ai hâte de commencer la saison. J’étais déjà très heureux de pouvoir revenir sur un terrain [lors des derniers playoffs]. J’étais forcément content. J’étais super motivé même. Avec tout ça combiné, je repars encore motivé à bloc pour ce début de saison. Je suis impatient, ça devrait être sympa. »

Tout heureux de pouvoir retrouver la compétition officielle, Cam Reddish sait en plus à quoi s’en tenir. Son coach, Nate McMillan, a annoncé dès le début du camp d’entraînement qu’il allait être remplaçant.

« On doit lui donner une opportunité », confirme l’entraîneur. « On va voir ce qu’il peut faire quand il sera sur le terrain. On veut surtout essayer de le mettre dans une situation où il pourra être productif. »

« Il peut faire tellement de choses »

Chez des Hawks qui comptent un petit contingent de joueurs pas encore à 100%, De’Andre Hunter, Kevin Huerter, Bogdan Bogdanovic et Clint Capela en l’occurrence, le retour en forme de Cam Reddish est une bonne nouvelle. C’est l’avis de Trae Young qui ne tarit pas d’éloges sur son jeune ailier.

« Il est incroyable. Je l’ai déjà dit : quand il est en forme, il est l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai eus en termes de talent des deux côtés du terrain », affirme le meneur. « Il peut faire tant de choses. Il peut scorer mais il peut aussi t’empêcher de scorer. Il peut tant apporter à notre équipe. Après toutes les blessures qui l’ont ralenti, j’espère vraiment qu’il pourra rester en bonne santé. Je sais qu’il va être super concentré pour commencer la saison. »

Absent de marque dans la rotation d’Atlanta en playoffs, l’ancien de Duke avait tout de même célébré son retour en fanfare, avec une performance à 21 points, à 6/7 à 3-points au Game 5 des finales de conférence contre Milwaukee, pour son troisième match de retour. Et 13 points de moyenne à 64% à 3-points !

Encore aujourd’hui, Cam Reddish reconnait que ce match a été un déclic, en tout cas, un « coup de boost énorme à la confiance ». Mais c’était plutôt l’exception que la norme. En carrière, il tourne à un petit 31% à 3-points. Une carence qu’il pense pouvoir corriger cette saison, après un bon été de travail.

« Je me suis beaucoup concentré sur mon tir en suspension cet été et sur mon dribble. Je pense pouvoir encore progresser sur mes finitions également. Mais pour l’équipe, je pense que le shooting est davantage la priorité. »