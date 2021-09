Team USA : Steve Kerr en pole position ?

Nouveau manager de Team USA, Grant Hill a une mission à très court terme : nommer le successeur de Gregg Popovich, arrivé au terme de son contrat avec la fédération. Hill doit annoncer le nom de son successeur avant le début de la saison régulière, et selon Marc Stein, le favori pour prendre la relève serait Steve Kerr.

Ce n’est évidemment pas une surprise puisque le coach des Warriors coche de nombreuses cases comme l’expérience en sélection comme assistant, son palmarès comme entraîneur en NBA, mais aussi sa connaissance du basket international. Ce serait aussi une transition presque naturelle et filiale puisque Popovich et Kerr se connaissent depuis plusieurs décennies, et leur complicité dépasse le cadre du basket.

« Il s’agira de quelqu’un qui comprend et respecte le jeu international. Dans cet environnement, la pression est un peu différente par rapport à la saison régulière en NBA » expliquait il y a 15 jours Grant Hill dans les colonnes de The Undefeated. « Il faut être capable d’être dur avec les joueurs et de les encadrer. Quelqu’un qui sait gérer un vestiaire, qui comprend le jeu international, qui sait évidemment entraîner et qui comprend que ce n’est pas un tout. J’ai passé l’année dernière à étudier le jeu international, et c’est différent du nôtre. Le comprendre et le respecter est d’une importance vitale, pas seulement pour le staff mais aussi pour les joueurs. »

Parmi les autres noms avancés pour succéder à Coach Pop’, il y avait Erik Spoelstra, mais il a moins d’expérience internationale et de la sélection puisqu’il a simplement participé aux stages avant chaque compétition.