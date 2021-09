A 41 ans, Pau Gasol va annoncer la fin de sa carrière

Après une « Last Dance » au FC Barcelone et aux Jeux olympiques de Tokyo, Pau Gasol va annoncer sa retraite sportive. C’est ce que révèle El Mundo qui explique que le pivot espagnol a convoqué la presse et ses amis le mardi 5 octobre prochain pour une conférence de presse. Le lieu choisi ne laisse aucun doute sur le sujet de ce point presse puisque Gasol a opté pour le grand théâtre du Liceu, la plus mythique des salles de spectacle de Barcelone.

Agé de 41 ans, le frère aîné de Marc va quitte la scène avec l’un des plus beaux palmarès du basket mondial avec deux titres NBA, remportés aux côtés de son ami Kobe Bryant aux Lakers, mais aussi un trophée de Rookie de l’année, six sélections au All-Star- Game et quatre mentions dans une All-NBA Team. Sur le plan international, c’est tout aussi impressionnant avec un titre de champion du monde (2006), trois championnats d’Europe (2009, 2011 et 2015) et trois médailles olympiques (deux d’argent, une de bronze). Au total, l’aîné des Gasol a remporté 11 médailles sous le maillot espagnol.

Un palmarès qui le place très haut au classement officieux des meilleurs basketteurs européens de l’histoire, en compagnie de Dirk Nowitzki et Tony Parker, mais aussi de Drazen Petrovic et Arvydas Sabonis. Après une fin de saison compliquée en NBA, marquée par des blessures, il avait donc choisi de s’offrir une « Ultimo Baile » au FC Barcelone, là où tout avait commencé pour lui, en 1998. Son dernier objectif : convaincre Sergio Scariolo qu’il avait encore sa place aux Jeux olympiques.

Il fera bien mieux que de la figuration avec une finale d’Euroligue, perdue face à l’Efes Istanbul, et son premier titre de champion d’Espagne. Le premier titre des catalans depuis 2014 ! A Tokyo, l’aventure s’arrêtera face à la bête noire de toujours, les Etats-Unis, avec une défaite en quart-de-finale, et un zéro pointé pour Pau. C’est au lendemain de ce revers que Marc et lui ont annoncé leur retraite internationale, et mardi, l’ancien Laker va mettre fin à une carrière de… 23 ans !

« Je ne me vois pas jouer dans une autre équipe européenne que le FC Barcelone, cela n’aurait aucun sens pour moi », avait-il prévenu il y a quelques semaines. « Je suis encore en train de réfléchir pour savoir si je dois continuer ou non. Ce ne sera pas une décision facile à prendre et quand je le saurai, je vous le ferai savoir. Je suis professionnel depuis 23 ans et je mets tous les facteurs dans la balance pour prendre une décision rapidement et pouvoir la communiquer. »