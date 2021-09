Malgré l’arrivée de Cade Cunningham, Jerami Grant garde les clés de l’attaque des Pistons

« Absolument pas ». Jerami Grant n’aurait évidemment jamais imaginé intégrer l’effectif de Team USA l’été dernier s’il n’avait pas signé un an plus tôt avec les Pistons. « Ma décision de venir à Detroit pour y montrer ce que je n’avais pas pu montrer auparavant m’a clairement aidé à être choisi dans cette équipe », estime à juste titre l’ailier des Pistons, médaillé d’or à Tokyo.

À l’instar d’un ancien local de l’étape Christian Wood, l’ancien joueur du Thunder ou des Nuggets a changé de dimension en seulement une saison, passant de prometteur « role player » à star en devenir. Avec de meilleurs résultats collectifs, il aurait clairement pu s’inviter à son premier All-Star Game en carrière et mettre la main sur le trophée de meilleure progression de l’année.

« Sa progression est incroyable », qualifie d’ailleurs Draymond Green, son coéquipier en sélection américaine. « Je me souviens encore de l’époque où il jouait à Philadelphie, le rapport d’avant-match disait : ‘Il pénètre et fait un euro-step à chaque fois’, alors on lui offrait les tirs extérieurs. J’ai suivi son parcours, son année incroyable, il est maintenant l’un des joueurs qui compte dans la ligue, un All-Star. »

Un joueur capable de faire beaucoup plus que des « eurosteps ». En atteste son pourcentage de réussite derrière l’arc (35%) la saison passée qui a participé à faire gonfler sa moyenne de points (22.3). Le joueur choisi au second tour de la Draft 2014 par les Sixers était ainsi le meilleur marqueur, et de loin, de son équipe.

Et l’arrivée du premier choix de la draft, Cade Cunningham, ne devrait pas remettre en question son statut de leader offensif. « Non, il sera toujours un joueur qu’on sollicitera beaucoup. Il sera notre scoreur principal, le joueur vers lequel on se tourne dans les moments importants », prévient déjà Dwane Casey.

Être plus fort physiquement

Jerami Grant pourrait même profiter de la vision de son jeune coéquipier, qu’il décrit comme « très altruiste et talentueux », pour augmenter un peu plus son rendement.

Pour confirmer sa belle première année, il dit aussi avoir bossé sur le plan physique. S’il est plus régulier dans son tir extérieur, Jerami Grant obtient beaucoup de ses points en attaquant le cercle. Avec plus de six lancers obtenus par match, il était le 15e joueur le plus récompensé dans ce secteur. « Le fait d’être aussi impliqué en attaque et dans le jeu, et de finir au sol aussi souvent, laisse des marques physiquement. J’ai donc essayé de travailler là-dessus. »

Avec plus de résistance physique, il aura également pour consigne de son coach de se mêler davantage à la lutte aux rebonds. L’an passé, malgré son envergure, et son temps de jeu conséquent (34 minutes), il captait à peine cinq rebonds par rencontre. Et son équipe a terminé très bas dans le classement en la matière.

Plus généralement, Jerami Grant s’attend à une année « différente » par rapport à la précédente. Les anciens Blake Griffin et Derrick Rose ont cédé leur place aux jeunes, Cade Cunningham et Killian Hayes en tête. « Je vais devoir m’investir beaucoup plus », estime ainsi l’ailier. « Nous avons beaucoup de jeunes, comme tout le monde le sait. Donc l’idée est de pouvoir les guider. Il va y avoir beaucoup de hauts et de bas cette saison, il s’agit simplement de pouvoir faire face à la tempête. »