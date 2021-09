Pour le GM des Wizards, Russell Westbrook était prêt à rester

Russell Westbrook a-t-il demandé à quitter les Wizards lorsqu’il a appris que les Lakers étaient sur le point d’échanger Kyle Kuzma et Montrezl Harrell aux Kings pour récupérer Buddy Hield ? C’est ce qu’affirme The Athletic, qui explique que le meneur All-Star avait mis la pression sur ses dirigeants pour qu’ils s’entendent avec les Lakers.

Un scénario que nuance Tommy Sheppard, le GM des Wizards. Il est évidemment le mieux placé pour en parler, et voici sa version des faits.

« Je veux vraiment qu’on enregistre ce qui suit » prévient-il. « En fait, Russell n’a jamais demandé à partir. Il a juste dit : ‘Si je peux aller aux Lakers, c’est quelque chose que j’aimerais faire. Si ce n’est pas possible, je serai de retour ici. »

Le GM lui a alors demandé : « Et les Clippers ? » Et Russell Westbrook de répondre : « Oh non ! »

« Russell était heureux d’être là, et on était très heureux de l’avoir ici. « Quand on regarde sa saison, c’est une blague qu’il n’ait pas été dans une All-NBA Team lui aussi », a poursuivi Tommy Sheppard. « Bradley [Beal] le méritait plus que quiconque mais je pense que Russell aurait dû obtenir des lauriers. Il a tourné en triple-double. Il a aidé à mener cette équipe en playoffs alors que nous étions dans une situation où, franchement, je pensais que la saison était terminée à mi-parcours. »

Aujourd’hui, Russell Westbrook n’est plus là, mais il a laissé une trace au sein de la franchise.

« Les mots manquent pour qualifier son empreinte laissée ici. C’était comme The Truth avant lui. Quand Paul Pierce est arrivé, son impact sur cette franchise était important, à tous les niveaux, et je ne remercierai jamais assez Russell. »