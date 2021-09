LeBron James en pilote dans une constellation d’étoiles

Après Dwyane Wade et Chris Bosh, puis Kyrie Irving et Kevin Love, LeBron James avait réussi à soulever le trophée de champion avec Anthony Davis dans la « bulle ».

Coutumier des associations de stars, le « King » a un nouveau défi à relever cette saison en devant non seulement intégrer Russell Westbrook, mais également Carmelo Anthony. Mais, lors du media day des Lakers, il n’a pas eu l’air bien soucieux : « Je trouve toujours un moyen », a-t-il calmement déclaré.

Eviter le crash de 2004

Son immense palmarès parle pour lui, mais la saison dernière a tout de même laissé un goût plutôt amer aux fans californiens, avec une sortie de route sans gloire face à Phoenix dès le premier tour. L’intersaison a bien rebattu les cartes pour les Lakers, mais encore faut-il trouver une cohésion à cette constellations de stars.

C’est là qu’intervient LeBron James. C’est autour de son leadership que les Lakers vont devoir se réunir. Une tâche dont le King lui-même affirme pouvoir s’acquitter, mais il n’est pas le seul dans le camp de LA.

« Il peut tout faire, et il est d’accord pour tout faire », appuie Frank Vogel. « Il a toujours adapté son jeu à toutes ces autres stars avec qui il a joué. Il a toujours fait tout ce qui était nécessaire pour gagner et pour se mettre en position d’atteindre le but ultime. La volonté de le faire est une chose, mais quand tu as son bagage technique et son intelligence, il peut littéralement tout faire. Je suis donc très confiant que notre équipe va trouver sa voie. »

Réunir autant de stars (six Hall of Famers possible), sur le déclin ou à tout le moins en fin de carrière, les Lakers l’avaient déjà fait autour de Shaq et Kobe, en 2003, avec les arrivées simultanées de Gary Payton et Karl Malone. Mais ça n’avait pas marché, les Lakers étant battus en finale par les Pistons…

Cette fois-ci, LeBron James assure que ça se passera bien. Il a l’expérience et le vécu pour trouver les bons ressorts et appuyer sur les bons boutons : « Je ne pense pas que tout sera rose dès le début de saison, mais ça fait partie du processus. Et ça fait partie de mon boulot. J’aime faire le travail pour voir combien on peut être bon. »

L’intégration de Russell Westbrook

Une des principales interrogations concerne évidemment l’intégration de Russell Westbrook dans le jeu des Lakers. Autant Melo, Howard et Rondo ont leur propre rôle en sortie de banc, autant le meneur a un jeu qui demande d’avoir le ballon entre les mains. Et fait donc un peu doublon avec celui de LeBron James…

« Pour ce qui est de Russ, on veut que Russ soit Russ », martèle LeBron James. « On ne veut pas qu’il change pour qui que ce soit. C’est pour ça qu’on l’a fait venir. C’est notre boulot de l’aider à se sentir à l’aise dans notre système. Il va être aussi dynamique qu’il l’a toujours été. »

Les déclarations d’intentions sont légion à ce moment de l’année, et c’est de bonne guère, mais on a encore plus hâte de voir le produit présenté sur les parquets une fois les hostilités lancées. Car avec les limitations des uns et des autres (au tir extérieur pour Russell Westbrook et Rajon Rondo, en défense pour Carmelo Anthony), les Lakers vont devoir jongler avant de trouver leur rythme de croisière.

Mais les Lakers sont confiants, sereins en leur capacité à trouver la solution. Avec leur vécu, seule équipe au-dessus des 30 ans de moyenne cette saison en NBA, les Lakers vont encore se tourner vers LeBron James pour les guider.

« Il est comme ça depuis que je le connais et ça s’est confirmé tout au long de ma carrière. Il a réussi à assembler autour de lui les pièces dont il a besoin pour être à son meilleur niveau », conclut Carmelo Anthony. « Quand tu regardes les équipes dans lesquelles il a joué à travers les années, toutes ces équipes étaient très différentes. Chaque saison demandait un différent type de LeBron. On ne sait pas quel LeBron on va avoir cette année mais c’est ce qui va être passionnant à suivre. »