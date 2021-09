Deandre Ayton et Mikal Bridges attendent aussi leur prolongation de contrat

La récente prolongation de contrat de Michael Porter Jr. à Denver doit faire des envieux du côté des Suns. Ses compagnons de la Draft 2018, Deandre Ayton (1er choix) et Mikal Bridges (10e choix), peuvent eux aussi prétendre à une belle prolongation de contrat dans l’Arizona.

Et à entendre le pivot des Suns, plus tôt ce sera fait, mieux ce sera. « Honnêtement, je m’attends à ce que ce soit fait pour que nous puissions finir, collectivement, ce que nous avons commencé, c’est-à-dire ramener un titre à Phoenix », a livré le géant de 23 ans, qui veut entamer sa quatrième saison dans la ligue avec l’esprit tranquille.

À l’instar de l’ailier des Nuggets, le pivot est susceptible de signer une prolongation maximum à hauteur de 172 millions de dollars sur cinq ans. Bien que son rendement statistique ait légèrement baissé l’an passé en saison régulière, Deandre Ayton a brillé en playoffs et s’est montré décisif dans l’accession des Suns à la finale NBA.

Même constat pour son coéquipier, Mikal Bridges, qui sort lui de sa meilleure saison en carrière. Le joueur de 25 ans s’est affirmé comme un fort défenseur sur l’aile, capable de shooter avec constance derrière la ligne à trois points (42.5% de réussite). On se doute qu’il voudra lui aussi prolonger son bail avec les Suns à bon prix.

La bonne nouvelle pour eux est que Phoenix, 23e masse salariale de la ligue aujourd’hui (130 millions de dollars), dispose d’une belle marge financière malgré les gros contrats de Devin Booker et Chris Paul.

« On abordera cette question le moment venu, mais pour le moment, on se concentre sur le camp d’entraînement et la préparation de la saison régulière », a simplement déclaré de son côté James Jones, le manager général de la franchise. Le dirigeant a encore trois semaines devant lui pour trouver un accord avec le camp des deux joueurs. Les prolongations peuvent en effet être signées jusqu’au 18 octobre prochain.