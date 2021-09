DeMar DeRozan : « Je ne crois pas avoir joué dans une équipe aussi talentueuse »

Il avait d’abord expliqué qu’il n’en faisait pas une affaire d’argent, et qu’il était très touché de l’intérêt des Lakers. Finalement, DeMar DeRozan a rejoint les Bulls avec un très gros contrat : 85 millions sur trois ans. Il visait ce titre qui lui échappe depuis toujours, et le voilà dans une formation qui n’a plus joué les playoffs depuis 2017.

Mais pour lui, les Bulls ont le potentiel pour faire de gros dégâts.

« Le talent est là. Je ne crois pas avoir joué dans une équipe aussi talentueuse depuis que je suis arrivé en NBA. Maintenant, il s’agit simplement de mettre tout cela en place et d’apporter ma part de contribution, en tant que vétéran de l’équipe, et d’aider le collectif à se créer un peu plus rapidement. Il y a beaucoup de grandes opportunités. J’ai hâte d’être sur le terrain avec ces gars-là et de commencer à mettre tout cela en place. »

A Chicago, DeRozan va évoluer aux côtés d’All-Stars confirmés comme Nikola Vucevic et Zach LaVine, d’un meneur de jeu altruiste avec Lonzo Ball, mais aussi de jeunes talents comme Coby White et Patrick Williams. Le tout sous la coupe d’un coach réputé, Billy Donovan.

« Je pense que j’aborde la meilleure période de ma carrière » poursuit DeRozan. « Avec les connaissances que j’ai acquises au fil des années, mon approche du jeu, ma manière d’aborder la préparation, et tout ce qui concerne le jeu… Il m’a fallu 13 ans pour arriver au point où j’en suis, mentalement, physiquement et émotionnellement, dans mon approche du jeu. Donc pour moi, je pense que c’est juste mon meilleur passage. Pendant mon séjour à San Antonio, j’ai appris beaucoup plus sur moi-même en tant que joueur, sur ce que j’étais capable de faire. J’ai progressé en tant que leader. Et cette fois-ci, il s’agit de mettre en commun tout ce que j’ai appris au cours de ma carrière. J’ai atteint un niveau différent, physiquement et mentalement ».

Sa première mission, profiter du camp d’entraînement pour découvrir ses coéquipiers et leurs habitudes. A commencer par Zach LaVine puisque leur duo sera au coeur de la réussite des Bulls.

« Ce n’est pas une science exacte. Absolument pas » prévient DeRozan. « Zach a une passion pour le basket et un amour de la victoire. Grâce à ce que j’ai acquis au cours de mes années en NBA, dans différentes situations, en voyant le succès et en jouant avec tous types de joueurs, j’ai conscience de ce qu’il faut faire. Donc pour moi, il s’agit juste de se donner à fond et de se comprendre. Une fois que nous aurons débloqué cette étape et que nous l’aurons résolue par le travail et la régularité, nous irons loin. »