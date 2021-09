Toujours sixième homme, Montrezl Harrell va continuer de s’inspirer de Lou Williams

Alors qu’il pensait s’inscrire dans le projet des Lakers, Montrezl Harrell n’y sera finalement resté qu’un an, et le voilà désormais aux Wizards où il sait déjà qu’il sera la doublure de Daniel Gafford. Ancien meilleur sixième homme de la NBA, il accepte ce sort, et il s’inspire de la carrière de Lou Williams pour en tirer le meilleur.

« C’est un gars qui n’a jamais été titulaire dans les équipes où il a joué, et pourtant on a toujours entendu parler de lui » rappelle Montrezl Harrell qui l’a côtoyé aux Clippers. « Ce n’est pas lui qui a demandé à sortir du banc, et ce sont les coaches qui l’ont décidé. Il a alors répondu de cette manière : ‘Si vous choisissez de me mettre dans cette position, alors je veux être le meilleur à ce poste’. Résultat, il a fallu lui donner le trophée tous les ans. »

Un flambeau à transmettre à Aaron Holiday

Un trophée que Montrezl Harrell lui a subtilisé en 2020, et qu’il pourrait retrouver en 2022 s’il retrouve son meilleur niveau. Sur le papier, il est le meilleur attaquant parmi les intérieurs de Washington, et son pendant sur les lignes arrières pourrait être Aaron Holiday, arrivé des Pacers. Il le compare carrément à Patrick Beverley.

« J’ai croisé quelques-uns des meilleurs joueurs NBA qui disent la même chose de moi » poursuit Montrezl Harrell. « Quand c’est terminé, quoi qu’il arrive, vous savez que Holiday a tout donné. Vous n’aurez jamais à vous demander : ‘Est-ce qu’il s’est donné à fond ce soir ?’ Vous savez qu’il aura tout tenté parce qu’il vous l’a montré et prouvé. C’est une sacrée peste ! Franchement, je le vois comme un joueur du calibre d’un Pat Beverley. C’est un sacré jeune joueur. »