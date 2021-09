Nicolas Batum : « Pourquoi aller ailleurs ? Les Clippers m’ont donné la chance d’être à nouveau un joueur »

Il y a un an, on ne savait pas si Nicolas Batum allait rejouer en NBA, et aujourd’hui, il fait partie des cadres des Clippers, prolongé cet été après sa très belle saison.

« C’était une décision facile à prendre. Quand je suis arrivé l’an passé, je n’avais pas d’attentes particulières sur mon sort. Il s’est avéré que ça s’est plutôt très bien passé individuellement et collectivement. Donc c’était une décision assez facile pour moi de revenir. Je connais tout ici. Je connais tout le monde maintenant, le personnel… J’ai davantage confiance dans le nouveau projet. Donc tout va bien. »

Pour Nicolas Batum, qui était courtisé cet été, l’herbe n’était pas forcément plus verte ailleurs, et c’est pour cette raison que rester aux Clippers était une priorité. « J’ai une bonne connexion avec le staff et avec mes coéquipiers. L’année dernière, quelqu’un m’a dit que j’étais celui qui avait passé le plus de temps sur le terrain. Ce que je veux dire, c’est que c’était assez fou quand on pense d’où je viens… Ils m’ont laissé être moi-même, personne ne m’a mis la pression pour revenir. Je connais le projet. Je connais les objectifs. Je sais ce que nous avons au fond de nous. Nous avons le même groupe, et ça m’a plu. Pourquoi aller ailleurs ? Ils m’ont donné une chance d’être à nouveau un joueur, alors je veux revenir, m’amuser et continuer à gagner. »

« Quand Kawhi reviendra, nous serons une équipe encore meilleure, mais on reste toujours une bonne équipe »

Kawhi Leonard absent plusieurs mois, les Clippers vont devoir s’appuyer encore davantage sur Paul George, et forcément, ce sera compliqué de rééditer la même saison. Mais Nicolas Batum y croit, s’appuyant sur l’expérience acquise en playoffs dans la fin de série face au Jazz, puis contre les Suns.

« Nous étions très proches de réaliser quelque chose de spécial sans lui, donc nous savons que nous sommes bons. On peut faire de belles choses sans lui. On peut être bien meilleurs avec lui. Nous devons donc être très bons jusqu’à ce qu’il revienne. Nous avons des gars qui peuvent être de grands joueurs et un super staff. Tout ce que nous avons à faire, c’est d’aller sur le terrain, de nous donner à fond, et de nous battre parce que nous savons que nous sommes toujours une bonne équipe. Quand il reviendra, nous serons une équipe encore meilleure, mais on reste toujours une bonne équipe ».

Et attendant Kawhi Leonard, l’équipe s’appuiera d’abord sur Paul George dont les performances en playoffs ont prouvé qu’il faisait partie des meilleurs joueurs de sa génération.

« C’était super pour Paul, et ça lui a prouvé qu’il pouvait vraiment être le leader de l’équipe sans Kawhi. On a de grosses attentes, et on va s’appuyer sur lui encore un peu plus. On doit tous apporter plus, on doit faire mieux, surtout sans Kawhi. Je suis confiant sur le fait que PG puisse être notre leader tout au long de la saison. »