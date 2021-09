James Borrego veut façonner LaMelo Ball en leader dès cette saison

Avec l’arrivée de Gordon Hayward lors de l’intersaison précédente, la présence de LaMelo Ball a permis à Charlotte de surfer sur une nouvelle dynamique la saison passée. Malgré le lourd revers concédé en « play-in » à Indiana, les Hornets ont bon espoir dans leur capacité de poursuivre leur progression avec notamment les arrivées de Kelly Oubre Jr. et Mason Plumlee pour compléter un noyau dur également composé de Terry Rozier.

Pour franchir un cap, James Borrego compte ainsi beaucoup travailler avec son sophomore, LaMelo Ball. Pour le coach de la franchise de Caroline du Nord, le petit frère de Lonzo Ball va notamment devoir gagner en régularité, tout en conservant le même état d’esprit. Comme un chef d’orchestre dans la musique ou un quarterback en foot US, le meneur de jeu se devra de donner le ton aux côtés du leader naturel Gordon Hayward.

« Pour les jeunes, je crois que la chose la plus difficile à saisir est la constance d’être un grand joueur, un bon coéquipier, jour après jour. Les jeunes joueurs ont tendance à prendre un jour de congé ou peut-être une action ou un entraînement, durant lesquels ils vont être absents. Mon objectif et mon défi pour Melo, c’est qu’il soit à fond tous les jours », a-t-il déclaré. « Et être le leader constant dont nous avons besoin, le joueur constant dont nous avons besoin jour après jour. Je veux qu’il prenne ce rôle de leader, de général, de quarterback de cette équipe. Qu’il s’approprie cette équipe en tant que meneur de jeu. Et je l’ai vu progresser dans ce domaine ».

Un défi sur et hors des terrains

Le défi est important pour LaMelo Ball, qui va devoir se gérer comme un pro sur tous les points, y compris dans la gestion des écarts, qu’ils soient alimentaires ou comportementaux.

« Je pense que pour n’importe quel jeune homme, les habitudes quotidiennes consistant à suivre un régime alimentaire approprié, à se reposer correctement et à suivre un traitement adéquat pour pouvoir jouer 82 matchs sont importantes », a rappelé James Borrego. « Pour que nous puissions atteindre notre plein potentiel cette saison, nous avons besoin que Melo soit à son meilleur niveau chaque soir. Pas seulement lui, ça concerne aussi les autres. Mais pour que Melo y parvienne, il va devoir enchaîner ces jours de constance, sur le parquet et en dehors ».

Dernier défi pour LaMelo Ball, et pas des moindres puisqu’il conditionnera aussi les succès de son équipe : la défense. Le meneur excelle sur le plan offensif mais comprend également que sa vision de jeu et ses exploits du côté du terrain ne suffiront pas à faire gagner des matchs. Déjà une première victoire pour James Borrego.

« Pour que nous soyons une des dix meilleures défenses, ce que je pense que nous pouvons être, et que nous progressions cette saison, il est au premier plan. Il défend sur un meneur de jeu de haut niveau tous les soirs. Donc, pour que nous soyons une défense de premier plan, il va devoir mener cette charge et s’approprier cette défense. Et je crois qu’il est capable de le faire. Toute sa vie de basketteur, il a été guidé par le côté offensif du ballon, et maintenant il comprend l’importance de la défense pour gagner des matchs à ce niveau. Je suis donc ravi. J’ai hâte de le voir jouer cette saison et de le voir progresser. Je vois un engagement de sa part pour amener cette équipe au niveau supérieur et il a vraiment le soutien total de ses coéquipiers et du staff ».

Parmi les 15 meilleurs intercepteurs de la ligue la saison dernière, LaMelo Ball va ainsi devoir poursuivre sur cette voie en s’impliquant davantage, même si l’effort devra être global, Charlotte ayant terminé à la 16e place de la ligue la saison passée concernant les points encaissés sur 100 possessions (112.0).