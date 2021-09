Coincé dans le protocole sanitaire, Devin Booker va manquer le début du « training camp »

Même si la NBA se rapproche d’un retour à la normale, le début des training camp ne se fera pas sans anicroches.

Les Suns viennent ainsi d’annoncer que Devin Booker ne pourrait pas répondre à la presse demain, pour le « media day », et qu’il ne serait pas non plus présent mardi, au premier jour du camp d’entraînement de son équipe.

L’arrière, qui a disputé les dernières Finals NBA avant de devenir champion olympique avec Team USA, est ainsi coincé dans le protocole sanitaire de la NBA lié au Covid-19.

Il a ainsi soit été en contact avec une personne contaminée par le virus, soit été contaminé lui-même. Si c’est la première option, il ne sera pas absent trop longtemps et pourra retrouver ses camarades rapidement.