Darius Garland mise beaucoup sur Ricky Rubio et Lauri Markkanen

L’effectif de Cleveland commence à prendre forme, avec le trio Garland-Sexton-Allen destiné à incarner l’avenir de la franchise et deux touches apportées à l’intersaison et censées bonifier le groupe de JB Bickerstaff : Ricky Rubio et Lauri Markkanen.

Pour Darius Garland, qui va entrer dans sa troisième année en NBA, bénéficier de l’expérience d’un meneur comme Ricky Rubio va être atout dans son processus de développement, en plus d’aider l’ensemble des jeunes de l’équipe.

« Ricky est arrivé et a apporté ce rôle de leader. Il est dans la ligue depuis longtemps, il a joué dans beaucoup de Jeux olympiques et de matchs FIBA, donc il a vu beaucoup de basket », a-t-il déclaré. « Je suis impatient d’apprendre de lui. C’est un meneur de jeu qui a été drafté très tôt et il a aidé beaucoup de stars quand elles étaient plus jeunes, comme Devin Booker. Je veux qu’il vienne et qu’il nous apporte ça à moi, Collin (Sexton) et Jarrett (Allen). Il va devoir nous aider comme un meneur de jeu, en étant agressif, et en mettant chacun à l’endroit où il doit être ».

Lauri Markkanen au cœur des enjeux

Parmi les derniers « gros contrats » signés lors de la « free agency », Lauri Markkanen est un renfort susceptible de faire franchir un cap aux Cavs sur le court-terme, à condition qu’il soit bien utilisé.

Darius Garland, qui se définit avant tout comme un joueur « altruiste », semble de son côté prêt à faire tout son possible pour aider l’intérieur finlandais à retrouver son meilleur niveau, lui qui avait flirté avec les 19 points et 9 rebonds en moyenne lors de sa saison sophomore avec Chicago.

« Je veux que Lauri tire à chaque fois que je lui passe le ballon. Neuf fois sur dix, le ballon va rentrer. Je lui dis tous les jours de tirer. J’ai une grande confiance en lui, comme toute l’équipe. Nous voulons qu’il soit agressif et qu’il soit l’un des leaders de cette équipe. Il est dans la ligue depuis aussi longtemps que moi, Collin (Sexton) et Jarrett (Allen) ».

S’il a dit viser les playoffs dans cette nouvelle configuration, Darius Garland n’a pas perdu de vue l’objectif principal pour Cleveland pour cette saison à venir, continuer de progresser afin d’espérer grimper dans la hiérarchie à l’Est.

« On veut s’améliorer. Nous avons une jeune équipe cette année, donc j’essaie d’être un leader pour ces gars. Evan (Mobley) est un jeune homme et il m’appelle son vétéran. C’est un peu bizarre parce que j’entre dans ma troisième année (rires). J’essaie de montrer l’exemple, de parler à beaucoup de gars et de gagner des matchs. C’est ce que nous essayons de faire. En ce qui me concerne, j’essaie de progresser chaque jour et, avec un peu de chance, de faire un effort pour participer au All-Star Game pour la première fois à Cleveland ».