Aucun timing de reprise pour Kawhi Leonard

Chez les Clippers, la communication autour de Kawhi Leonard est toujours aussi maitrisée. Touché au genou droit lors la 4e manche face au Jazz, l’ailier a été opéré cet été, le 13 juillet, d’une rupture partielle d’un ligament croisé. Et pour l’heure, les Angelinos restent prudents sur une potentielle date de retour.

« Je pense qu’à ce stade, c’est juste que personne ne connaît le délai quand vous avez affaire à la récupération » d’une telle blessure, juge Lawrence Frank, le président des opérations basket de la franchise, cité par ESPN.

À titre de comparaison, Spencer Dinwiddie victime d’une blessure similaire, avait manqué le restant de la saison passée en gagnant l’infirmerie fin décembre. On peut donc imaginer que Kawhi Leonard soit absent au moins six mois, et qu’il ne revienne qu’en 2022. CBS Sports évoque par exemple une absence jusqu’à début février, au moins…

La question de cette date de retour risque d’être récurrente côté Clippers tout au long de la saison. Alors le dirigeant préfère prévenir : « Pour vous épargner (de demander) tout au long de l’année, le fait est que personne ne sait. Il a un programme très détaillé avec un excellent groupe et nous allons laisser son corps et les médecins nous dire quand c’est le bon moment. »