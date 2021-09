Charles Bassey signe enfin aux Sixers

Après plusieurs semaines de discussion, les Sixers sont enfin parvenus à un accord avec leur rookie Charles Bassey. Sélectionné en 53e position de la Draft, l’ancien intérieur de Western Kentucky voulait un contrat dont les deux premières saisons seraient garanties. Les Sixers préféraient lui garantir que la première saison, et finalement chaque camp a cédé du terrain puisque The Athletic annonce que ce sera un contrat de trois ans avec la première année garantie, la seconde partiellement garantie, et la troisième sans aucune garantie.

Meilleur joueur et meilleur défenseur de la Conference USA, Bassey (17.6 pts, 11.6 rbds et 3.1 cts de moyenne par match) sera donc présent au « training camp » de Philadelphie, et il va tenter de grappiller du temps de jeu derrière Joel Embiid et Andre Drummond.