Julius Randle ne veut plus jamais quitter les Knicks

Julius Randle se sent bien à New York, où il sort de sa meilleure saison en carrière et où il a contribué à ramener un certaine enthousiasme autour d’une franchise moribonde depuis de longues années.

Le mariage entre l’intérieur et les fans exigeants de « Big Apple » est réussi, et malgré une élimination au premier tour des playoffs face aux Hawks, les Knicks ont poursuivi leur mue cet été en recrutant notamment Kemba Walker et Evan Fournier. De quoi motiver Julius Randle qui s’est fendu d’une déclaration d’amour envers la franchise.

« Je veux prendre ma retraite dans un uniforme des Knicks », a-t-il déclaré à PopCulture. « Je l’ai dit dès la première fois que j’ai joué au Madison Square Garden ma deuxième année, parce que j’ai été blessé toute ma première année. Mais j’ai toujours dit que si ce n’était pas aux Lakers, alors je voulais définitivement finir ici à New York. Je l’ai juste ressenti lors de ma première venue ici, lors du « Kobe Farewell Tour ». Pouvoir jouer au Madison Square Garden pour la première fois, face à ces fans, il n’y a pas d’autre endroit à part LA où je préférerais jouer ».

Prêt à tout pour ramener un titre

Sur sa lancée, Julius Randle, qui a prolongé son bail cet été, a confié son but ultime avec les Knicks : ramener un titre de champion NBA, derrière lequel court la franchise depuis bientôt cinquante ans ! Le dernier remonte en effet à 1973 (4-1 face aux Lakers), à l’époque de Willis Reed et Phil Jackson, tandis que les dernières Finals NBA remontent à 1999 (défaite 4-1 face aux Spurs).

« Cette expérience ces deux premières années ont été à la hauteur de tout ce que je pouvais imaginer. Et pour moi, le plus grand et ultime objectif est juste d’apporter le titre à la ville. Donc je suis enthousiaste à l’idée de continuer à m’améliorer et de comprendre qu’il y a un processus et beaucoup de facteurs qui pèsent dans ce domaine. Mais pour moi, je vais faire tout ce que je peux pour essayer d’obtenir ce résultat », a-t-il ajouté.

Après de longues saisons d’errance, toutes les ambitions, même les plus folles, semblent désormais permises. L’arrivée de Tom Thibodeau en début de saison dernière a été une pierre importante pour solidifier l’édifice et désormais permettre que la dynamique positive se poursuive, avec un Julius Randle plus que jamais leader.

« À l’arrivée, mon objectif principal reste notre équipe. Comment puis-je être le meilleur leader ? Comment puis-je être le meilleur joueur possible et continuer à m’améliorer en tant que joueur et me donner pour l’équipe autant que je le peux ? En fin de compte, l’objectif numéro un est d’être capable de gagner le titre ici à New York parce que c’est ce qui est à l’origine de ma motivation. C’est ce qui est à la base de la motivation de notre équipe. Nous voulons remporter un titre ».