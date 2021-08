Pour 117 millions de dollars, Julius Randle prolonge avec les Knicks jusqu’en 2026 !

Après plusieurs intersaisons patientes, les Knicks profitent de leur belle campagne pour investir à nouveau.

Tom Thibodeau veut travailler sur la durée avec son groupe, et ses dirigeants ont donc fait le nécessaire pour bloquer les soldats de « Thibs ». ESPN annonce d’ailleurs que Julius Randle vient de prolonger pour 117 millions de dollars sur quatre ans, un bail qui s’ajoute au 19.8 millions de dollars qu’il va toucher la saison prochaine.

Most Improved Player cette saison, All-Star et membre de la All-NBA Second Team, l’ailier fort a incarné le renouveau de New York, et il est donc récompensé jusqu’en 2026, la dernière année étant une « player option ».

Avec l’arrivée prochaine de Kemba Walker, Tom Thibodeau aura donc un cinq séduisant, avec également Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle et Mitchell Robinson. Avec Derrick Rose, Alec Burks, Nerlens Noel, Immanuel Quickley, Obi Toppin, Quentin Grimes, Miles McBride, Taj Gibson, Luca Vildoza et Kevin Knox en sortie de banc.

Surtout, le club a la main sur le noyau dur pour les deux prochaines saisons. De quoi laisser Tom Thibodeau bosser.