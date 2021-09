Aaron Gordon en pleine forme et en pleine confiance pour sa première vraie rentrée à Denver

La prolongation de contrat pour quatre ans et 92 millions de dollars d’Aaron Gordon a fait grincer quelques dents chez certains fans des Nuggets. Mais Denver considère que l’ancien ailier du Magic est bel et bien la pièce manquante pour défendre les meilleurs ailiers de l’Ouest, aux côtés de Nikola Jokic.

Alors que Paul Millsap a quitté le Colorado après quatre années de bons et loyaux services, Aaron Gordon sait qu’il fait désormais partie intégrante du projet des Nuggets. De quoi arriver dans cette saison avec l’esprit libre.

« C’est vraiment bon d’avoir pu trouver un accord car je sens vraiment que je fais partie du projet en place »

« C’est une longue liste de choses, à commencer par le coach, le coaching staff, les joueurs et le rôle que j’ai dans l’équipe, le stade de ma carrière, les dirigeants et les propriétaires qui m’ont fait confiance », avance-t-il lors du media day des Nuggets. « Ils me voulaient ici et je veux aussi être ici. C’est simplement une très bonne franchise. J’ai hâte de continuer mon aventure avec l’équipe pour les années à venir. »

Auteur de 10 points, 5 rebonds et 2 passes en 25 matchs de saison régulière avec les Nuggets, Aaron Gordon s’est plutôt bien adapté à l’air des Rocheuses. Mais à l’approche de sa première saison complète avec Denver, l’ailier/ailier fort estime qu’il peut faire encore mieux.

« C’est vraiment bon d’avoir trouvé un accord car je sens vraiment que je fais partie du projet en place. Ça me permet d’être concentré sur mon jeu et nos objectifs collectifs au lieu de poursuivre un objectif monétaire. C’est très important pour moi de pouvoir mieux cerner mon objectif car ça va m’aider pour travailler mon jeu et ça va aider l’équipe aussi à trouver son rythme. Sur les 25 matchs que j’ai joués avec l’équipe, j’ai simplement joué mon jeu. Je pense que c’est ce dont l’équipe avait besoin, avec ma défense, ma polyvalence et ma capacité à marquer. »

« Je pense que mon meilleur basket est encore à venir »

Plus encore, Aaron Gordon se sent bien physiquement. Débarrassé de ses petits tracas passés aux ischios ou aux chevilles, le bondissant intérieur devrait être en pleine forme après une intersaison de repos bienvenu.

« Lors de la dernière intersaison, j’étais blessé aux ischios et je n’avais donc pas pu vraiment m’entraîner. C’était difficile car ça m’a sorti de mon rythme et je n’ai pas réussi à le retrouver en cours de saison. C’est venu petit à petit mais je me suis à nouveau blessé à cause de problèmes persistants liés à mes ischios. Et j’ai même eu un petit pépin à la cheville juste avant de venir à Denver. Je pense que mon meilleur basket est encore à venir. J’arrive au camp d’entraînement en pleine santé et en pleine confiance, ça va faire une énorme différence et j’espère qu’on va pouvoir encore améliorer notre alchimie collective avec les gars. »

Si l’absence de Jamal Murray laisse forcément un trou béant dans les ambitions des Nuggets, les mouvements de l’intersaison devraient permettre à Nikola Jokic et sa troupe de garder le cap dans la conférence Ouest. Pour Aaron Gordon, les carences défensives de Denver ne devraient plus être un problème si la santé tient.

« Défensivement, tout le monde va pouvoir rester sur son poste cette saison. L’an passé, il y avait pas mal de gars qui devaient défendre sur un autre poste que leur poste naturel, à cause de toutes les blessures. Monte était blessé. Jamal s’est blessé et il va revenir. PJ était blessé et c’est un bon défenseur. Will aussi était blessé et c’est un bon défenseur sur le poste 2. Quand on peut défendre sur notre poste préférentiel, avec notre coaching staff qui nous guide, on devrait pouvoir présenter une défense aussi forte que notre attaque. »