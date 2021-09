Initialement invité au camp des Grizzlies, Yves Pons a appris une très bonne nouvelle puisque les dirigeants ont décidé de transformer cette simple invitation en un « two-way contract« , et le Français est donc assuré de disputer la saison à Memphis, entre la NBA et la G-League.

Non drafté, Pons s’est fait un nom par ses qualités athlétiques, notamment en défense, au point d’être élu double meilleur défenseur de sa conférence (SEC) sous les couleurs de Tennessee.

A quelques jours du training camp, Memphis a d’ailleurs effectué quelques changements avec les renvois de Carsen Edwards et de Daniel Oturu, arrivés cet été de Boston et des Clippers. Ce jeu des chaises musicales permet à Shaq Buchanan et Sean McDermott de décrocher chacun une invitation au camp.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. En 2021, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.