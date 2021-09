D’Hollywood à South Beach, Markieff Morris prend son départ surprise avec philosophie

Après les Wizards, le Thunder, les Pistons et donc les Lakers, Morris va donc connaître à Miami une cinquième équipe sur ces trois dernières années. Une instabilité qui ne perturbe aucunement le vétéran, mais qui le laisse tout de même surpris face à son propre sort.

« C’est difficile parce que j’ai fait deux équipes sur mes neuf premières années. Et les deux dernières saisons, j’ai connu quatre équipes différentes. Parfois, c’est une question d’argent. Parfois, une question de situation. J’ai apprécié toutes ces expériences mais c’est comme ça que ça marche en NBA. Il faut continuer à avancer. »

« Je suis le type de joueur qui peut être utilisé à différentes sauces »

Quel sera son rôle à Miami ? Morris ne s’en inquiète pas outre-mesure. A 32 ans, il a déjà connu un éventail très large de situations et il assure que sa polyvalence va encore lui servir pour trouver sa place à South Beach.

« Les étoiles ne se sont pas toujours alignées pour que je sois un scoreur dans toutes les équipes où je suis passé. C’est ce qui s’est passé pour mon frère qui n’était pas forcément un scoreur durant sa carrière mais quand il est allé aux Knicks, on lui a demandé de scorer. Je me vois de la même manière : si tu me demandes de marquer des points, je vais marquer des points. Si tu me demandes de défendre, je vais défendre. Si tu me demandes d’aller au rebond et de donner le ton, je le ferai aussi. Je suis le type de joueur qui peut être utilisé à différentes sauces. Peu importe ce qu’on me demande, je peux le faire et je l’ai fait durant toute ma carrière. Quand j’étais à Phoenix, j’étais utilisé en scoreur. A Washington, comme un joueur de complément. Aux Lakers, comme un joueur altruiste et polyvalent. J’en ai retiré une bague de champion. Combien de joueurs peuvent en dire autant ? C’est comme ça, il faut continuer à avancer peu importe ce qui se passe. J’ai connu beaucoup de situations assez particulières dans ma carrière, où je ne comprenais pas ce qu’on voulait de moi et c’était à moi de trouver le pourquoi du comment, tout en me donnant à fond. »