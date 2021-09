Non vacciné, Andrew Wiggins ne peut pas jouer et s’entraîner à domicile

Il n’y a pas qu’à Brooklyn que des joueurs ne sont pas encore vaccinés, et donc dans l’impossibilité de s’entraîner et de jouer à domicile… À Golden State, on apprend qu’Andrew Wiggins n’est pas vacciné, et selon le San Francisco Chronicle, les dirigeants craignent qu’il ne puisse pas prendre part au camp d’entraînement, ni aux rencontres à domicile.

Même si le syndicat des joueurs s’oppose à l’obligation vaccinale contre le Covid-19, la NBA a décidé de respecter les contraintes sanitaires en vigueur dans chaque ville. A New York ou San Francisco, les joueurs NBA non vaccinés ne sont pas autorisés à rentrer dans leurs salles et leurs centres d’entraînement respectifs, à moins d’obtenir des exemptions « médicales ou religieuses ».

Une dispense religieuse ?

Selon le Chronicle, Andrew Wiggins est opposé à la vaccination, et à moins qu’on ne l’y oblige, il a décidé de ne pas se faire vacciner. Seule solution : obtenir une dispense « religieuse ». C’est la municipalité de San Francisco qui tranchera, et le dossier d’Andrew Wiggins est en cours d’examen.

« Nous nous penchons activement sur la question des demandes d’exemption religieuse des vaccinations dans de nombreuses industries et nous travaillerons avec notre département lié aux business et au divertissement sur les prochaines étapes », a déclaré le département de la santé publique de San Francisco dans un communiqué. « Nous fournirons des précisions supplémentaires sur ce sujet« .

Sans cette dispense, Andrew Wiggins ne pourra pas s’entraîner au Chase Center, ni y jouer tant que les mesures sanitaires seront en vigueur.