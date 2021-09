Covid-19 : le syndicat des joueurs refuse l’obligation vaccinale pour ses membres

La NBA a imposé une vaccination complète contre le Covid-19 pour tous ceux qui travaillent au contact des joueurs, pour la saison qui arrive. Ça concerne ainsi le coaching staff, le personnel médical, les préparateurs physiques, les personnes en charge de l’équipement, les dirigeants, les agents de sécurité, les assistants, les personnes qui gèrent les relations publiques et les réseaux sociaux, mais également celles qui s’occupent de la table de marque.

Les arbitres devront aussi être totalement vaccinés contre le Covid-19 s’ils veulent pouvoir officier.

Par contre, ESPN explique qu’il n’y aura pas d’obligation vaccinale pour les joueurs. Le syndicat, dirigé par Chris Paul et Michele Roberts, refuse catégoriquement cette option.

La ligue fait donc dans l’incitatif auprès de ses basketteurs, la vie des non-vaccinés allant être très compliquée puisque les prochains protocoles les obligeront peut-être à être dans des vestiaires séparés, ou encore à manger, prendre l’avion ou prendre des bus dans des sections différentes de leurs coéquipiers.

La NBA a également annoncé qu’elle se plierait aux règles sanitaires de New York et San Francisco, ce qui veut dire que les joueurs non-vaccinés des Knicks, des Nets et des Warriors ne pourront pas jouer à domicile à moins d’obtenir des exemptions « médicales ou religieuses ».

De quoi pousser tout le monde à se faire vacciner avant le début de la campagne 2021/22 ? Pour l’instant, un porte-parole explique que le taux de vaccination est de 85% chez les joueurs.