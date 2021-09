Vlatko Cancar revient sur son intersaison olympique

Après deux saisons à squatter le bout du banc des Nuggets, Vlatko Cancar a pu montrer les progrès réalisés depuis son arrivée dans le Colorado à l’occasion des Jeux olympiques de Tokyo, et en amont, lors du Tournoi de Qualification olympique organisé à Kaunas, en Lituanie.

Avec 12 points et 4 rebonds de moyenne, dont une pointe à 22 unités face à l’Espagne en phase de poules, il a été un des grands artisans du joli parcours de sa Slovénie natale à Tokyo.

Garder la dynamique des JO

Eliminé en demi-finale, avec ce contre ultime de Nicolas Batum sur Klemen Prepelic, et battu pour la médaille de bronze par l’Australie, Vlatko Cancar a tout de même retenu du positif de son expérience olympique. À défaut de breloque, la flamme olympique a fait vibrer l’ailier slovène des Nuggets.

« Mon intersaison a été très bonne. J’ai eu la chance de pouvoir participer aux Jeux olympiques et représenter mon pays, la Slovénie, a été un véritable honneur », a-t-il affirmé lors du premier jour du « media day » des Nuggets. « Pour moi, le moment fort a été la cérémonie d’ouverture, quand Naomi Osaka a allumé la flamme olympique dans le stade, ça me donne encore des frissons aujourd’hui, rien que d’y penser. C’est une sensation incroyable de jouer les JO. »

Très à l’aise offensivement avec sa sélection nationale, avec un 57% aux tirs dont un très solide 48% à 3-points, Vlatko Cancar a prouvé qu’il pouvait, dès maintenant, aider les Nuggets. Avec son profil d’intérieur fuyant, il a indiqué qu’il était prêt à contribuer, complètement remis en selle par ses performances olympiques.

« Les JO m’ont beaucoup aidé pour progresser et continuer sur la lancée de mon travail de la saison passée. Je n’ai pas beaucoup joué l’an dernier mais si tu travailles dur sur le côté, tu n’as pas à te soucier d’être prêt. C’est comme pour un boxeur qui n’a pas de matchs pendant un ou deux ans, s’il continue à s’entraîner dur, il pourra remonter sur le ring et être prêt. C’est un peu comme ça que je vois ma situation. Je sais qu’on est une très bonne équipe, qui peut viser le titre, et mon rôle sera de m’adapter à toutes les situations qui me seront proposées. Peu importe le rôle que l’on me assignera, mon rôle sera d’être prêt à jouer pour chaque minute qu’on me donnera. »

Disponible pour des minutes aux postes 3, 4 ou 5

Du haut de ses 2m03, Vlatko Cancar a les épaules et les qualités athlétiques pour jouer à l’intérieur, sur le poste 4, sans souci, mais aussi de disputer quelques minutes à l’aile.

En concurrence avec les deux Green, JaMychal et Jeff, pour des minutes sur les postes intérieurs en sortie de banc, il n’exclut pas non plus de jouer au poste 5, si Mike Malone y voit un intérêt.

« Vu comment le jeu continue à évoluer en permanence, je n’ai pas un poste en particulier en tête. Comme je l’ai dit auparavant, je me concentre surtout pour être prêt à tirer profit de chaque minute que j’obtiendrai et montrer que je peux jouer sur plusieurs postes. Le jeu est de moins en moins marqué par les différents postes et les équipes ont tendance à jouer avec des postes 5 de petite taille, donc on ne sait jamais, je pourrais peut-être être amené à jouer pivot. Pour moi, après les JO, je me sens le plus à l’aise sur les postes d’ailier shooteur ou d’ailier fort. J’ai perdu un peu de poids et je me sens plus agile maintenant. Je suis revenu plus ou moins à mon poids de base avant d’entrer en NBA. Il faut savoir s’adapter. Au fur et à mesure de la saison, en espérant n’avoir aucune blessure majeure, on verra quel rôle on va me donner. »

De retour à Denver depuis quelques semaines, Vlatko Cancar n’a pas tardé à retrouver le chemin de la salle d’entraînement des Nuggets, où il a retrouvé son MVP de coéquipier, Nikola Jokic. L’ailier slovène ne tarit pas d’éloges sur son camarade européen, comme lui affûté comme jamais, et toujours aussi facile dans le jeu.

« On a fait quelques matchs déjà, pour courir un peu. Nikola a joué avec nous et il est toujours à un niveau au-dessus de tout le monde. Honnêtement, il ne devrait même pas jouer ces petits matchs d’entraînement avec nous, ce n’est même pas juste [rires]. Il est toujours aussi fort, comme toujours. Je dois dire que tout le monde était en grande forme, c’est très encourageant pour la suite. »

Crédits photo : FIBA