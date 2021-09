À Denver, Monte Morris vise la place de titulaire

Monte Morris espère en avoir terminé pour de bon avec les tendinites. Le meneur remplaçant des Nuggets raconte être gêné par son genou depuis… son arrivée dans la ligue en 2017. Sa priorité de l’intersaison a donc été de se soigner. Selon le Denver Post, il a suivi une rééducation ciblée pendant dix semaines.

« Ça m’a plus ou moins gêné tout au long de l’année mais surtout dans la série de Portland, pendant toute la série, donc on devait s’en occuper pour avancer dans la bonne direction », décrit le meneur lors du « media day ».

Ce dernier, malgré cette gêne, s’était montré décisif dans ce premier tour face aux Blazers en étant un véritable facteur X dans les matches 5 (28 points) et 6 (22 points).

Malgré son entame ratée dans la série suivante, face aux Suns, le remplaçant avait signé une jolie ligne de statistiques sur l’ensemble des playoffs (environ 14 points et 5.5 passes en 29 minutes).

Le genou stabilisé

Un tel rendement était d’autant plus attendu de sa part que les Nuggets ont perdu Jamal Murray, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur un mois avant la postseason. Ce genre de blessure entraîne une absence de sept à neuf mois, et il devrait donc rater la reprise de la saison, et sans doute plusieurs mois de saison régulière.

« Que Jamal se blesse ou pas, c’est vraiment quelque chose qui devait être fait », reprend Monte Morris au sujet de cette tendinite, qui a limité son agressivité et l’a empêché d’attaquer davantage le cercle, et dont il dit ne plus souffrir aujourd’hui. L’objectif du meneur, avec son genou renforcé et ses cinq kilos supplémentaires sur la balance, est de jouer les 82 matches de la saison régulière, comme il l’avait fait durant sa deuxième saison.

« Je suis capable de beaucoup de choses que vous n’avez pas encore vues. J’ai hâte de pouvoir partir en pénétration pour créer pour les autres et moi-même, parce que j’avais parfois peur de le faire, décrit-il. Je suis juste heureux de pouvoir être explosif ou de m’arrêter quand je le souhaite. »

En concurrence avec Facundo Campazzo

L’enjeu pour lui est maintenant de savoir si sa condition actuelle va lui permettre de décrocher la place de titulaire, en attendant le retour de Jamal Murray. L’intéressé a conscience d’avoir une belle « opportunité » devant lui mais son coach, Mike Malone, ne lui a encore donné aucune garantie en ce sens.

La saison passée, Monte Morris avait été introduit par séquences dans le cinq majeur, en compagnie de Jamal Murray justement. Lors de la blessure de ce dernier, Facundo Campazzo avait été mobilisé, y compris durant la totalité des playoffs. Même si le remplaçant avait finalement joué un peu plus et s’était montré plus productif.

« Je veux simplement montrer à tout le monde que je peux aussi être un leader et gagner », formule-t-il, avant d’ajouter : « On est impatients de le (Murray) retrouver mais rien n’a changé de notre côté. Coach Malone répète qu’on doit viser la victoire tous les soirs, peu importe qui est sur le terrain. Nous connaissons tous notre équipe et son système. C’est la victoire ou l’échec pour nous. Nous sommes tous à un point où on ne contente plus d’arriver (en playoffs). Nos attentes sont élevées. »