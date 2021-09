Dewayne Dedmon, un soldat de plus pour le Heat

« C’est juste comme ça que je suis. J’arrive, je joue dur, j’apporte cette présence physique, et c’est comme ça que j’ai toujours joué. Ce n’est pas quelque chose de nouveau. Je suis juste comme ça. C’est dans mon ADN ».

Après de longs mois d’intersaison, Dewayne Dedmon est prêt à lâcher le chevaux à l’occasion du « training camp » qui va débuter la semaine prochaine et lancer enfin l’exercice 2021-2022.

Comme la plupart des joueurs de l’effectif, le pivot est ressorti frustré de la saison précédente, d’autant plus qu’il est arrivé le 8 avril dernier, cinq semaines avant la fin de la saison régulière, et de retour d’une blessure à la cheville. Cette fois, tous les éléments sont réunis pour lui permettre de remonter en puissance.

« Je me sens bien. Ce sera certainement plus facile d’avoir un camp d’entraînement complet dans les jambes, au lieu d’être lancé à 16 matchs de la fin de la saison. Ce sera donc une meilleure occasion pour apprendre les systèmes, d’avoir de meilleures sensations, une meilleure cohésion avec les gars », a-t-il déclaré.

Retour aux fondamentaux

Mis à contribution dans le tir extérieur ces dernières années lors de ses passages à Atlanta et Sacramento, Dewayne Dedmon va se recentrer sur les fondamentaux requis au poste 5 : de la défense, de la dureté, de la dissuasion et du rebond.

« L’objectif est d’apporter de la protection du cercle et de prendre des rebonds. C’était déjà mon objectif la saison dernière quand je suis arrivé ici et ça l’est toujours à l’approche de la prochaine saison », a-t-il ajouté, assurant n’avoir aucune prétention quant à son temps de jeu ou sa production. « J’essaie juste de profiter des minutes où je suis sur le terrain. Je ne vais pas me dire : « Oh, j’ai besoin de plus de minutes pour avoir plus de rebonds ». Chaque fois que je suis sur le terrain, quelles que soient les minutes que je joue, quels que soient les rebonds qui se présentent à moi, je vais faire de mon mieux pour les obtenir ».

Avec la gagne pour seul objectif, un discours qui va assurément plaire du côté du Heat.