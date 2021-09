JJ Redick annonce sa retraite !

A une semaine de la reprise de l’entraînement, JJ Redick vient d’annoncer sur les réseaux sociaux qu’il avait décidé de prendre sa retraite. A 37 ans, il a joué 15 ans en NBA, et malheureusement, sa dernière saison aura été la plus compliquée avec une première partie de saison passée sur le banc et à l’infirmerie des Pelicans, avant finalement d’être envoyé à Dallas où il n’aura pas pris part aux playoffs.

Cet été, il avait annoncé qu’il prendrait son temps pour trouver un club et qu’il n’envisageait pas de participer à un camp d’entraînement :

« Je ne me sens pas pressé de prendre une décision pour la saison prochaine. C’était mon sentiment à la fin de la saison (dernière), et c’est ce que je ressens aujourd’hui. On prendra une décision pour la saison prochaine – quelle équipe, quelle ville, etc. – probablement au cours des deux ou trois prochains mois. À un moment donné cette saison, je vais rejoindre une équipe, finir l’année et essayer d’aller chercher le titre. C’est le plan. »

Finalement, il a choisi de ne pas aller au bout de son projet, et il quitte la NBA sans bague au doigt, mais avec l’image d’un coéquipier modèle et d’un redoutable shooteur avec 41.5% en carrière, et 10 saisons de suite à 10 points et plus. Le shooteur idéal aux côtés d’un très bon intérieur, comme ce fut le cas avec à Orlando avec Dwight Howard ou à Philadelphie avec Joel Embiid.

« Je sais que c’est le moment pour moi. C’est le moment pour moi d’être un père » explique-t-il dans son message. « Il est temps pour moi d’être prêt pour cette nouvelle phase de ma vie. »

On retiendra aussi sa carrière Duke où il avait été élu meilleur joueur de la NCAA, mais aussi sa sublime série de 13 saisons de suite en playoffs avec le Magic, les Clippers et les Sixers. Hélas, son départ aux Pelicans, avec un beau contrat de deux ans, aura mis fin à sa série, et surtout l’aura poussé vers la sortie.