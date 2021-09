Pour la salle des Clippers, Steve Ballmer a raisonné comme un dirigeant… d’Apple

Difficile de rater Steve Ballmer en bord du terrain. Le patron des Clippers, ancien P-dg de Microsoft, est une vraie boule d’énergie, qui vit chaque match à 200%. Depuis son arrivée, la franchise est devenue une place forte de la NBA, avec même la première finale de conférence de son histoire en 2021, et pour ne plus vivre dans l’ombre des Lakers, les Clippers vont déménager à Inglewood. Là-bas, tout près de l’ancien Forum où évoluait les Lakers de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar, Ballmer a posé vendredi la première pierre de l’Intuit Dome, une salle de 18 000 places spécialement dédiée au basket. Un soulagement pour lui après avoir bataillé financièrement et juridiquement pour obtenir le droit de s’installer sur ce terrain.

« Il faut être optimiste pour se lancer dans un énorme projet alors qu’on n’a pas encore le terrain », a rappelé Ballmer sur CNBC. « Choisir un terrain implique tout un cirque de problèmes juridiques et de résolutions. Nous avons dû acheter le Forum dans le cadre de ce processus. Il faut garder son optimisme. Il s’agit d’être optimiste pour nos fans. Entrez dans la salle, gonflés à bloc, et créez l’énergie. Votre énergie peut nourrir notre équipe vers un plus grand succès ».

Cet optimisme, c’est ce qui lui permet de casser sa tirelire pour offrir le titre aux Clippers, une franchise qu’on pensait maudite et mal-aimée, mais Ballmer a su lui trouver une identité, et la saison passée, elle a vaincu le signe indien en accédant à la finale de conférence.

« Je suis optimiste pour notre équipe. Je suis optimiste pour sa réussite, et cet optimisme décuple nos forces. A bien des égards, la raison pour laquelle nous avons construit cette salle, c’est parce qu’elle est conforme à cette approche que l’optimisme est une force. »

« Il y a presque deux Los Angeles. Il n’y a pas que le spectacle et le cinéma. Nos fans sont des battants »

Et comme rien n’est trop beau pour Ballmer, il s’est attaché à financer la salle la plus moderne qu’il soit, à la fois dans sa conception pour protéger l’environnement, mais aussi dans le confort pour les spectateurs. Selon lui, seul le Jazz propose des tribunes aussi près du terrain.

« Quand je pense à ce produit – notre nouvelle salle – d’une certaine manière, je la compare à la manière avec laquelle Apple a pensé son téléphone » poursuit Ballmer. « Ils n’ont pas essayé de concevoir le téléphone le moins cher. Ils ne se sont pas dit : « Construisons un produit bon marché parce qu’il pourrait se vendre en plus grand nombre à un prix inférieur ». Ils sont arrivés avec une approche haut de gamme. Ils sont arrivés en pensant à de nouvelles façons de faire les choses. C’est ce que nous faisons ici. C’est une salle haut de gamme, et nos fans ne vont pas en souffrir. »

Des fans qui vont donc abandonner le Staples Center en 2024 pour se rendre à Inglewood. Une manière aussi de bien différencier le supporter des Clippers de celui des Lakers. « C’est un grand marché. Il y a plein de fans qui soutiennent à la fois les Clippers et les Lakers. Mais on veut leur montrer qui nous sommes. Je pense que beaucoup de gens à Los Angeles s’identifient à cette notion d’outsider, de personne qui progresse. Il y a presque deux Los Angeles. Il n’y a pas que le spectacle et le cinéma. Nos fans sont des battants. »