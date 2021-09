Leandro Bolmaro, la touche argentine des Wolves

« C’est la version latine de Pat Beverley. Il défend tout terrain, il se donne à fond, c’est un compétiteur, et il fait son maximum sur un terrain. Il est très altruiste, très Argentin« .

C’est ainsi que Gersson Rosas, le président des Wolves, a présenté Leandro Bolmaro. À 21 ans, le 23e choix de la Draft 2020 a décroché le 15e et dernier contrat de l’effectif, et il va devoir se faire une place dans un groupe où il y a du monde sur les postes extérieurs avec D’Angelo Russell, Pat Beverley, Anthony Edwards, Josh Okogie et Malik Beasley.

Elu joueur le plus spectaculaire en Espagne, il effectue un mini-stage avec ses coéquipiers, et il a déjà goûté à l’intensité « made in NBA ». « Lors de la première séance, j’ai failli mourir. Ils ont commencé à courir, courir, et au cinquième passage, j’étais mort » raconte-t-il à Clarin. « J’ai débarqué après n’avoir rien fait pendant deux semaines et là ils jouent très vite. Ils prennent le rebond, et ils foncent, et il faut défendre… Ils jouent cinq minutes de suite comme ça, ils n’arrêtent pas, c’est incroyable. Maintenant je suis davantage dans le rythme mais c’est encore un peu difficile pour moi. C’est ce qui m’a surpris, la vitesse à laquelle ils jouent. »

« C’est la défense qui m’a permis d’arriver là où j’en suis aujourd’hui »

Venu de l’athlétisme il y a seulement cinq ans, Leandro Bolmaro a connu une éclosion express dans le basket, et il s’est mis véritablement à l’anglais il y a dix mois.

Au moment où, dans sa tête, il a estimé que c’était le bon moment pour traverser l’Atlantique. Pour l’aider dans son intégration, il peut compter sur un compatriote, Pablo Prigioni, assistant de Chris Finch.

« Il m’explique les systèmes, il sait comment tout fonctionne, nous parlons toujours avant ou après l’entraînement » poursuit l’ancien joueur du FC Barcelone. « Il me dit comment lancer les systèmes, ce qui est le mieux pour l’équipe, quelles options il y a… J’aime vraiment apprendre ces choses. Individuellement, nous travaillons sur des choses que j’utiliserai plus tard… »

Comme l’expliquait Gersson Rosas, le point fort de Leandro Bolmaro, c’est la défense, et c’est ce secteur du jeu qui devrait lui permettre de récupérer du temps de jeu. « La défense est toujours ce qui me donne la confiance pour ensuite attaquer. C’est donc à partir de là que je construis, c’est comme ça que je gagne mes minutes et ma place dans l’équipe. C’est la défense qui m’a permis d’arriver là où j’en suis aujourd’hui, et donc j’y attache beaucoup d’importance et j’essaie toujours de m’améliorer« .