Bogdan Bogdanovic va attaquer la saison à 100% de ses moyens

Les images de la chute peu académique provoquant une hyper-extension du genou droit de Bogdan Bogdanovic sur le parquet des Hornets en janvier dernier faisaient froid dans le dos et laissaient craindre le pire.

Mais le Serbe, victime d’un arrachement osseux, a réussi à éviter l’opération en misant sur l’immobilisation pendant près de deux mois pour consolider l’os fracturé, afin d’effectuer son retour sur les parquets en mars. Problème, le joueur d’Atlanta a de nouveau ressenti des douleurs au genou droit durant la campagne de playoffs des Hawks, laissant craindre le spectre d’une opération chirurgicale.

Pour s’y substituer, Bogdan Bogdanovic a finalement reçu une injection de PRP (plasma riche en plaquettes) à l’issue de la saison dernière afin de faire disparaître la douleur et se dit prêt à attaquer le « training camp ».

« Je voulais simplement m’assurer que j’étais en parfaite santé pour débuter la saison à venir. Ce n’est rien de grave, je n’ai pas subi une opération ou quelque chose comme ça. Je vais bien, et je suis en bonne santé maintenant. C’est déjà derrière moi et c’était il y a longtemps. Je n’ai aucun problème maintenant », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait bel et bien était gêné en playoffs « Vous n’avez tout simplement pas le temps en playoffs de récupérer comme vous le voudriez. C’est tellement dur d’être blessé pendant les playoffs, parce que vous avez l’impression de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez ».