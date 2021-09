James Borrego croit beaucoup dans le profil de Mason Plumlee

Cet été, Charlotte a opéré un changement de cap au poste 5, avec les départs de deux « anciens » de l’effectif, Bismack Biyombo (toujours sans contrat) et Cody Zeller, parti à Portland.

Pour renforcer sa raquette, la franchise de Caroline du Nord a opté pour Mason Plumlee, un vétéran de 2,11m au profil différent, référencé comme protecteur de cercle efficace, fort rebondeur et également capable de fluidifier l’attaque avec son jeu de passes. James Borrego y croit en tout cas dur comme fer et voit en Mason Plumlee l’équivalent d’un Joakim Noah ou d’un Marc Gasol, dans sa façon d’étirer le jeu et de distribuer en tête de raquette.

« Je suis un grand fan de Mason depuis un certain temps. Ses compétences correspondent à ce que nous essayons de développer ici. C’est un passeur volontaire, un joueur intelligent, capable de prendre des rebonds. Sa capacité à pouvoir jouer comme un meneur en haut du terrain, ou à l’aile. Plus nous avons de meneurs de jeu sur le terrain, mieux c’est. L’ajout de Mason au poste de 5 va être énorme pour notre groupe », a expliqué coach Borrego.



Un profil de « point-center » séduisant

En terme de statistiques à la passe, Mason Plumlee reste très loin d’un « Jooks » ou encore d’un Nikola Jokic, son ancien coéquipier à Denver, qui possède également ce registre dans sa palette offensive. Mais sa dernière saison à Detroit a démontré qu’il avait cette capacité à « fluidifier » le jeu, avec 3.6 passes décisives par match.

« Je peux aider les gars », a déclaré l’intéressé, qui faisait également partie du Top 10 de la ligue sur ses poses d’écran génératrices de passes décisives (10.4 en moyenne par match). « Mon objectif est toujours de rendre le jeu plus facile pour mes coéquipiers et c’est quelque chose d’appréciable dans une équipe. J’ai toujours aimé le ballon, j’avais un bon sens de la passe, je savais mettre les gars en place. J’ai eu la chance de jouer avec d’excellents meneurs tout au long de ma carrière, alors j’ai hâte d’en profiter. C’est vraiment mon approche ».

Dans sa volonté de jouer avec un rythme toujours plus élevé, Charlotte s’est doté en Mason Plumlee un profil capable de courir et de se projeter en transition, au moins autant que le reste de ses petits camarades, un élément important.

« J’ai été très impressionné par la rapidité avec laquelle LaMelo Ball faisait monter le ballon, et pas toujours en dribblant », s’est-il remémoré au sujet de ses confrontations avec les Hornets la saison passée. « Pour moi, ce rythme est quelque chose qui me convient. J’aimerais être un intérieur dans ce basket « up-tempo », donc c’est quelque chose que j’attends avec impatience. J’étais très enthousiaste au sujet de ce trade. Je pense que mes compétences vont bien s’intégrer. C’est une équipe très bien entraînée. Il semble qu’il y ait beaucoup de joueurs intelligents et cela rend toujours le jeu plus facile ».

Le décalage de PJ Washington en rotation au poste 5 la saison passée résulte aussi de cette volonté, avec pour sa part une capacité à étirer le jeu par son adresse extérieure.