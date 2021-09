Eric Gordon a du mal à encaisser la plongée brutale des Rockets

Des Rockets présents sur le parquet lors du Game 7 de la finale de conférence 2018 contre les Warriors, il ne reste qu’un joueur à Houston : Eric Gordon. Le shooteur a survécu à l’explosion du groupe ces derniers mois, mais il reconnaît qu’il a laissé des plumes dans cette épreuve.

Il faut dire qu’en quatre saisons avec Mike D’Antoni et James Harden, entre 2016 et 2020, il a gagné énormément de matches en saison régulière (jusqu’à 65 en 2018) puis toujours passé le premier tour des playoffs. Forcément, vivre une saison 2020/2021 à seulement 17 victoires, le pire bilan de la ligue, c’est très rude…

« C’est dur pour quelqu’un dans ma situation », concède-t-il à The Athletic. « Je suis passé de la finale de conférence contre une des meilleures équipes de l’histoire, en étant compétitif chaque saison, à une reconstruction où les attentes sont très minces. C’est tellement différent. »

Sur le départ également ?

Si bien que d’après nos confrères, Eric Gordon ne serait pas contre quitter le navire pour une destination plus intéressante sportivement, même s’il n’a pas demandé son transfert à ses dirigeants. Ces derniers aimeraient le garder et on sent bien que quand il parle de la situation de John Wall, qui lui veut partir, il évoque aussi la sienne.

« On parle d’un joueur qui a joué à très haut niveau et connu les playoffs pendant tant d’années », décrit le shooteur, en parlant de l’ancien des Wizards. « Un joueur NBA joue pour gagner, et pas seulement pour être la star d’une équipe. C’est bien plus fun de jouer pour gagner dans une équipe qui est compétitive. »

Et non seulement la saison régulière fut éprouvante collectivement, mais elle le fut aussi sur le plan individuel pour Eric Gordon. Touché au genou puis à l’aine, il n’a disputé que 27 matches. Et la saison d’avant, même si elle fut interrompue par la pandémie, son total de rencontres n’était monté qu’à 36.

L’ancien arrière des Clippers et des Pelicans (32 ans), qui a joué son dernier match le 11 mars dernier, avait besoin d’une grosse coupure et de cette intersaison pour revenir à son meilleur niveau physiquement.

« J’ai beaucoup travaillé », prévient-il. « Je ne crois pas avoir fait une semaine sans bosser cet été. J’ai renforcé mon corps, pour être plus fort. Physiquement comme mentalement, je me sens bien. J’ai eu une blessure dont je savais qu’il faudrait un certain temps pour revenir. Et heureusement, on était dans une situation la saison passée où c’était plus profitable d’être absent, pour ensuite enchaîner sur l’été, que de se précipiter pour revenir. Je suis impatient de commencer le training camp et je n’ai pas à m’inquiéter d’une possible rechute ou autre. »