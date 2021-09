G-League : Kasib Powell promu coach des Sioux Falls Skyforce

C’est un visage connu de l’équipe réserve du Heat qui vient d’être nommé entraîneur en chef. Avant d’intégrer le staff des Sioux Falls Skyforce, Kasib Powell a en effet brillé en tant que joueur, à l’époque où le championnat s’appelait la D-League, terminant même MVP de la saison 2007/08, ses performances lui ayant également valu de participer à 11 matchs avec le Heat, soit sa seule expérience en NBA en carrière.

De retour aux Sioux Falls Skyforce depuis 2016, Kasib Powell occupait jusque-là le poste d’assistant et va donc remplacer Eric Glass à la rentrée en tant qu’entraîneur principal.

« Kasib est parfait pour ce rôle et cette ville », a déclaré Eric Amsler, GM des Skyforce. « Il s’est imprégné des Sioux Falls en tant que joueur, en tant qu’entraîneur adjoint, en tant que père et père de famille, et il a maintenant la possibilité de diriger notre équipe. Nous sommes très heureux pour lui dans cette nouvelle étape de sa carrière ».