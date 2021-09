Pour former Jonathan Kuminga, les Warriors prennent Draymond Green comme modèle

Outre le grand retour de Klay Thompson après deux saisons sans jouer, les Warriors seront très intéressants à observer cette saison car ils auront deux rookies haut placés à intégrer à leur collectif : Jonathan Kuminga et Moses Moody, les 7e et 14e choix de la dernière Draft.

Pour le premier, ailier de formation, l’idée est de l’utiliser aussi au poste 5. On en a eu un aperçu en Summer League, et Golden State veut retenter l’expérience en NBA.

« Quand on prend un joueur de sa taille, on sait que sur le long terme, il va devenir plus fort et puissant, peut-être même grandir encore un peu », annonce Kris Weems, le nouvel assistant de Steve Kerr chargé du développement des jeunes joueurs, à NBC Sports. « Sa polyvalence, avec sa taille, lui offre une chance de rester sur le terrain. Ainsi, on a parlé de le faire jouer un peu au poste de pivot, et on veut toujours qu’il évolue principalement sur les ailes ou au poste 4. »

Un joueur de 2m03, polyvalent et qui peut donner des coups de main au poste de pivot, ça rappelle forcément un profil bien connu dans la Baie…

« On bosse aussi sur son dribble et ses passes », poursuit Kris Weems. « Il peut devenir efficace au poste de pivot car, après tout, Draymond Green est un Hall of Famer car il fait beaucoup de choses que Jonathan peut également réussir à faire. Sa polyvalence en défense est vraiment ce qui le distingue. »

Mais n’est-ce pas dangereux d’être baladé de poste en poste quand on n’a pas encore 19 ans ?

« Je ne pense pas qu’il soit trop brut », juge l’assistant des Warriors. « On sait ce qu’on fait. Il a simplement besoin de gagner en Q.I basket, mais il est déjà très intelligent. Dès maintenant, il peut apporter en défense, avec sa capacité à prendre des rebonds. »