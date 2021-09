Officiel : Frank Ntilikina signe un an aux Mavericks

Via un communiqué, les Mavericks ont confirmé la signature de Frank Ntilikina pour leur « training camp ». Le Français est le 20e et dernier joueur de l’effectif pour le camp d’entraînement qui débute dans une dizaine de jours, et il s’agit, selon Marc Stein, d’un contrat d’un an au salaire minimum. Il s’agirait surtout d’un contrat garanti, le 16e de l’équipe. C’est un de trop et les Mavericks devront donc se séparer d’un joueur avant le début de la saison régulière.

À Dallas, le Français ne sera pas trop dépaysé puisqu’il y retrouvera plusieurs anciens joueurs des Knicks avec Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr, Trey Burke et Reggie Bullock.

Un joueur de trop dans l’effectif…

Selon notre confrère, Dallas était à la recherche d’un meneur depuis plusieurs semaines pour soulager Luka Doncic, et ils attendaient de voir si les Raptors allaient se séparer de Goran Dragic. Comme la situation n’a pas évolué, ils ont lancé le plan B, et ils ont opté pour Frank Ntilikina.

Comme expliqué lors de l’annonce de sa venue, ça ne signifie pas pour autant que le Français jouera la saison régulière avec Dallas. Il est le 16e contrat garanti, et c’est un de trop. Dallas devra donc se séparer d’un joueur pour le conserver. Le contrat de Moses Brown est partiellement garanti, mais on les voit mal se séparer d’un intérieur aussi prometteur. À la vue de l’effectif et des contrats, c’est Trey Burke qui pourrait faire les frais de cette arrivée, mais ça coûtera au moins trois millions de dollars aux dirigeants de le couper.