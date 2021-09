Frank Ntilikina vers Dallas !

Présent en début de semaine à l’Élysée pour être fait chevalier de l’Ordre National du Mérite, Frank Ntilikina va retourner aux Etats-Unis, direction Dallas ! Selon Marc Stein, toujours très bien informé sur les coulisses des Mavericks, le Français va s’engager « dans les prochains jours » avec Dallas. Sur le papier, l’effectif des Mavericks est déjà plein avec 15 joueurs sous contrat et deux « two-way contract ». Mais à y regarder de plus près, le contrat de Moses Brown n’est pas garanti, et il y a donc une toute petite possibilité que le Français soit conservé…

Free agent non protégé après avoir été laissé libre par les Knicks, le médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo fait partie des meneurs de jeu encore disponibles sur le marché, mais… Dallas a déjà tout ce qu’il faut à ce poste avec Jalen Brunson, Trey Burke et bien évidemment Luka Doncic. Là encore, si Frank Ntilikina est conservé, ça signifie que Dallas pourrait se séparer d’un autre meneur de jeu, peut-être Trey Burke.

Dallas a besoin de défenseurs

Pourquoi Dallas ? Sans doute parce que l’équipe avait déjà un oeil sur lui le soir de la Draft 2017, mais on se souvient que les Knicks les avaient devancés pour le sélectionner en 8e position. Peut-être aussi parce que son agent, Bouna Ndiaye, a ses bureaux à Dallas et qu’il a su convaincre la nouvelle direction de la franchise de lui donner une chance. Enfin, l’équipe a grandement besoin de défenseurs, et c’est la spécialité du Français.

Quoi qu’il en soit, si la signature se confirme, le Français devra gagner sa place, et il y a encore du chemin à parcourir avant de le voir aux côtés de Luka Doncic en match.

INTERSAISON DALLAS

Arrivées : Moses Brown (Thunder/Celtics), Reggie Bullock (Knicks)

Départs : Josh Richardson (Celtics)