Jahlil Okafor invité au camp des Hawks

Transféré des Pistons aux Nets puis coupé dans la foulée, Jahlil Okafor a déjà trouvé une nouvelle équipe, et selon The Athletic, il s’agit des Hawks. Sauf qu’il ne s’agit que d’un contrat non garanti, et il devra donc faire ses preuves au « training camp » pour espérer y jouer cette saison. Un rôle de doublure de Clint Capela l’attend, mais il y aura de la concurrence pour ce 15e et dernier contrat.

En effet, les Hawks ont aussi invité Timothé Luwawu-Cabarrot pour leur camp, et le Français a aussi une belle carte à jouer sur les postes extérieurs. Tout dépendra des besoins de Nate McMillan pour attaquer la saison.

INTERSAISON DES HAWKS

Arrivées : Jalen Johnson (Draft), Delon Wright (Kings), Gorgui Dieng (Spurs), Timothé Luwawu-Cabarrot (Nets), Jahlil Okafor (Pistons/Nets)

Départs : Kris Dunn (Grizzlies), Bruno Fernando (Celtics), Alex Len (Kings), Tony Snell (Bucks)