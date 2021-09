Timothé Luwawu-Cabarrot rejoint les Hawks

Auteur d’une belle saison régulière avec les Nets mais aussi de remarquables Jeux olympiques, Timothé Luwawu-Cabarrot fait partie des « free agents « toujours sans contrat, The Athletic, il devra se contenter d’un contrat d’un an non garanti, et ce sera du côté d’Atlanta, finaliste de conférence en 2021.

Ce qui signifie qu’il s’agit d’une invitation au « training camp » des Hawks, et qu’il devra gagner sa place dans un effectif limité à 15 contrats garantis. La bonne nouvelle, c’est que les Hawks n’ont que 14 joueurs sous contrat, et le Français a une belle opportunité de décrocher cette 15e place.

Sur les extérieurs, il y a pourtant du monde à Atlanta avec Bogdan Bogdanovic, Kevin Huerter, De’Andre Hunter, Cam Reddish et Solomon Hill. Mais le Français a prouvé aux Nets, tout du moins en saison régulière, que ses qualités de défenseur et de slasheur pouvaient lui permettre de tirer son épingle du jeu.

INTERSAISON DES HAWKS

Arrivées : Jalen Johnson (Draft), Delon Wright (Kings), Gorgui Dieng (Spurs), Timothé Luwawu-Cabarrot (Nets)

Départs : Kris Dunn (Grizzlies), Bruno Fernando (Celtics), Alex Len (Kings), Tony Snell (Bucks)