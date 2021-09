Ouragan Ida : les Pelicans activent la deuxième phase de leur plan d’aide

Face aux dégâts causés par l’ouragan Ida sur l’ensemble de la région de la Louisiane bordant le Golfe du Mexique, les deux franchises de NFL et de NBA de La Nouvelle-Orléans dirigées par Gayle Benson se sont mobilisées avec le « Saints and Pelicans Gulf Coast Renewal Fund », le fonds de dotation mutuel des Saints et des Pelicans.

La propriétaire a annoncé le 2 septembre que le fonds avait déjà débloqué cinq millions de dollars, avec l’aide de la NBA et de la NFL, à destination d’associations chargées de délivrer repas et produits de premières nécessité aux personnes dans le besoin.

Hier, le fonds a annoncé avoir distribué 850 000 dollars supplémentaires à sept organisations qui vont à leur tour venir en aide aux personnes directement touchées : Bayou Community Foundation, Covenant House of New Orleans, CORE, Feeding the Gulf Coast, New Orleans Mission, Second Harvest Food Bank, United Houma Nation.

« Nous sommes fiers de fournir un financement à impact direct à ces grandes organisations caritatives et à ces organismes à but non lucratif qui font le dur travail de rétablissement de notre communauté, mais nous n’avons pas fini, nous avons encore un long chemin à parcourir et notre communauté et notre région ont mon engagement que nous serons là pour les aider », a ainsi déclaré Gayle Benson.

Le fonds a également apporté son soutien à la « Greater New Orleans Foundation », offrant 600 000 dollars de « subventions d’urgence » qui ont permis de soutenir onze organisations, principalement pour aider les enfants.