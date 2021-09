Les Pelicans se mobilisent après le passage de l’ouragan Ida

Face aux dégâts provoqués par le passage de l’ouragan Ida, les Pelicans ont commencé à travailler pour aider les populations touchées, à travers l’activation du « Saints and Pelicans Gulf Coast Renewal Fund », en collaboration avec la franchise de football américain des Saints, dont Gayle Benson est également propriétaire.

Cette dernière a injecté un million de dollars et a reçu le soutien financier de la NBA, permettant de faire un chèque global de 600 000 dollars répartis sur 11 organisations à but non lucratif qui auront pour mission de délivrer produits de première nécessité et services aux personnes dans le besoin.

La somme de 500 000 dollars a également été débloquée pour l’Armée du Salut qui fournira des repas chauds dans la région, en coordination avec « Catholic Charities » et « World Central Kitchen ».

« La Fondation possède les connaissances et les relations nécessaires pour garantir que nos organisations locales à but non lucratif disposent des ressources dont elles ont besoin pour aider nos communautés les plus vulnérables, en répondant aux besoins essentiels des personnes actuellement en difficulté. En outre, nous sommes heureux de fournir un soutien supplémentaire à l’Armée du Salut et à World Central Kitchen, car ces organisations fournissent à nos résidents des produits essentiels, tels que des repas chauds », a déclaré Gayle Benson.

Une plateforme de dons a également été mise en place sur le site officiel des Pelicans.