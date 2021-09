Hall Of Fame : Ben Wallace rend hommage aux Black Panthers

Comme chaque année, il y a eu des moments forts au Hall Of Fame comme le discours de Chris Bosh, l’hommage de Barack Obama à Bill Russell, ou encore l’émotion de Ben Wallace au moment de quitter le scène pour revenir à sa place dans la salle.

Premier joueur non drafté à entrer au Hall Of Fame, l’ancien pivot des Pistons est la preuve vivante qu’on peut entrer au Panthéon du basket sans être un grand attaquant, et sans avoir du talent plein les mains. Avec Larry Brown, c’est ce qu’il a voulu rappeler au moment de quitter l’estrade. Des trémolos dans la voix, il lance :

« Je vais vous dire quel est mon héritage : je n’étais pas le bienvenu, j’étais trop petit, et je ne pouvais pas jouer le basket qu’ils me demandaient. Pour moi, ça me semblait un sport déloyal. Mettez-moi sur le terrain, et je vais vous montrer. La marche des Panthers ».

Le poing levé, il descend alors les marches, sous une standing ovation. Cette référence au mouvement Black Panthers n’est pas anodine pour Wallace. L’ancien meilleur défenseur de la NBA est né à White Hall, un village de 800 habitants, au coeur du comté de Lowndes, lieu de naissance du Black Panther Party en 1966.