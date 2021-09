Malgré les difficultés, la NBA réfléchit toujours à des matchs en extérieur

En août dernier, la MLB a créé la sensation avec un match « Field of Dreams » entre les Chicago White Sox et les New York Yankees. Inspiré du film du même nom (« Jusqu’au bout du rêve » en français) avec Kevin Costner, sorti en 1989, ce match de baseball a eu lieu sur un terrain de l’Iowa, construit dans un champ de maïs.

La NBA peut-elle s’en inspirer, et ainsi organiser des rencontres sur des playgrounds mythiques, comme le Rucker Park à New York ou les terrains de Venice Beach, à Los Angeles ?

« Le principal problème, c’est celui du basket en lui-même, avec les risques de blessure sur un terrain en bitume, ou les problèmes posés par un terrain en bois en extérieur, avec l’humidité, les moisissures, la pluie et tout ça », répond Evan Wasch, vice-président de la NBA chargé des « Basketball Strategy & Analytics ».

Le responsable du « play-in », mais également du calendrier, assure pourtant que la NBA réfléchit très sérieusement à ce genre d’initiatives, pour sortir du cadre habituel des rencontres et créer l’évènement.

« Nous avons étudié cette piste, et nous allons continuer d’en parler. Le match « Field of Dreams » a été une réussite incroyable. Ce n’est pas surprenant donc que des discussions sur ce sujet aient été lancées, et ces pistes méritent d’être explorées. Mais les défis logistiques d’un match de basket à l’extérieur sont beaucoup plus importants que ceux d’un match de baseball qui, bien sûr, se déroule déjà à l’extérieur ».

En plus des facteurs météorologique et technique, il y a aussi les problèmes liés à la place des tribunes ainsi que, conjointement, à la sécurité des joueurs. Comment organiser une rencontre en extérieur dans des conditions dignes de la NBA ? Ce serait sans doute des mois de travail, pour un match suspendu aux prévisions météo…