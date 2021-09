Après des années de tension entre Chris Webber et Jalen Rose, suite au scandale financier qui a entouré le premier puis une embrouille par documentaire interposé, le « Fab Five » va enfin être à nouveau constitué, a confirmé Chris Webber dans un entretien à The Athletic.

L’entrée au Hall of Fame de l’ancien intérieur All-Star sera l’occasion de revoir ce cinq majeur qui a tant fait rêver le monde NCAA au début des années 1990 et disputé deux finales de suite (1992 et 1993) : Chris Webber et Jalen Rose donc, mais aussi Juwan Howard, Jimmy King et Ray Jackson.

« Nos conversations, nos rêves, c’est de cela dont je me souviens », confie Chris Webber sur cette période à l’université de Michigan. « On voulait représenter nos familles. Je me souviens de l’amour aussi, de l’énergie. On espérait gagner le titre, dominer, mais personne n’y croyait alors. C’est ça qui était le plus fun : on était des outsiders, personne ne croyait en nous et on devait dépendre les uns des autres. Je me souviendrai toujours de cet amour, de ce sacrifice. »

De plus, The Athletic glisse qu’un dirigeant de l’université serait intéressé pour honorer officiellement Chris Webber et le « Fab Five » à Michigan, surtout maintenant que Juwan Howard est le coach de l’équipe.

Une volonté déjà réclamée par Jalen Rose en 2020 qui désirait obtenir une bannière pour rendre hommage à cette équipe légendaire, effacée des livres d’histoire de la NCAA à cause des sommes d’argent touchées par Chris Webber à l’époque. Quelques mois seulement après le décès de Kobe Bryant, il avait déclaré : « J’aimerais éviter qu’il arrive quelque chose à l’un d’entre nous pour que les hommages arrivent. »

« On est de retour même si on a toujours communiqué ensemble. Je suis heureux que les gars soient avec moi pour le Hall of Fame », poursuit Webber. « Et Juwan est le coach de la faculté. Il a tout mon soutien. J’aimerais qu’on ait une bannière, mais je suis déjà content que l’université ait ce leader avec elle. »