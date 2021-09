« On est vraiment plus potes, alors… » DeAndre Jordan en rigole durant sa conférence de presse d’introduction aux Lakers. Non, le pivot n’a pas quitté les Nets, et ses deux amis, Kevin Durant et Kyrie Irving, fâché.

Son départ a été précipité ces dernières semaines avec les arrivées successives des vétérans LaMarcus Aldridge et Paul Millsap. Dans la mesure où Blake Griffin et Nicolas Claxton étaient déjà devant lui dans la rotation, l’ancien pivot des Clippers n’avait plus aucune chance de décrocher des minutes.

Le All-Star en termine avec deux saisons à Brooklyn, bien ternes par rapport à ses années Clippers. Il quitte surtout les deux superstars dont il était très proche. On rappelle que les trois hommes avaient décidé d’évoluer dans la même équipe pendant les Jeux olympiques de 2016.

« Nous sommes amis avant et après le basket », formule DeAndre Jordan. « Et je crois qu’en fin de compte, nous voulons tous être épanouis. Prendre part à la compétition est quelque chose de très important pour moi et ils le comprennent. Et nous sommes frères au-delà du basket, donc le fait d’être coéquipiers, ou non, ne va pas se refléter sur ou affecter notre relation. »

Le pivot estime que les Nets sont tout de même restés classes jusqu’au bout avec lui, notamment avec cette transaction réalisée avec les Pistons. DeAndre Jordan n’est logiquement pas resté à Detroit, même s’il a dû faire une croix sur 4 millions de dollars (sur les 20 restants de son contrat) pour quitter le Michigan. Surtout, il s’est retrouvé libre de s’engager, pour le minimum vétéran, avec une autre équipe de haut de tableau : les Lakers.

En terminer avec la « malchance »

Il rejoint ainsi la galaxie d’étoiles emmenée par LeBron James, complétée cet été par Russell Westbrook, Carmelo Anthony ou encore Rajon Rondo. « Le fait de pouvoir faire partie d’une équipe comme celle-ci, avec des gars que vous respectez et contre lesquels vous vous êtes battus au cours des dernières années, alors que j’entame ma 14e saison, m’a permis de me demander : ‘Qu’est-ce que ça serait de jouer avec eux ?’ »

Lui qui n’a pas été utilisé lors des derniers playoffs retrouvera-t-il du temps de jeu ? Son sort dépendra de celui de Marc Gasol, alors qu’Anthony Davis et Dwight Howard se partageront déjà les minutes sur le poste de pivot.

Le retour de DeAndre Jordan à Los Angeles, après dix saisons disputées avec les Clippers, s’inscrit donc dans un contexte nouveau pour lui. Il espère dans tous les cas que, cette fois, il pourra aller au bout.

« Forcément avec l’âge, vous commencez à voir les choses différemment et honnêtement, avec nos équipes Clippers, on n’a pas eu de chance. Avec mon équipe l’année dernière, on a eu un peu de malchance avec des blessures et des petites choses comme ça. Mais vous ne voulez certainement pas le prendre pour acquis. Je suis heureux d’être ici et de pouvoir m’intégrer avec ces gars et de construire des automatismes. Cela va être un processus mais je pense que nous sommes tous prêts. »