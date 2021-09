Jahlil Okafor quitte déjà Brooklyn

Sans surprise, les Nets viennent d’annoncer avoir coupé Jahlil Okafor, récupéré il y a quelques jours dans l’échange avec Detroit autour de DeAndre Jordan.

Ce n’est pas une surprise car le 3e choix de la Draft 2015, passé par les Sixers, les Pelicans et les Pistons n’entrait pas du tout dans les plans de Brooklyn, qui devait juste le récupérer afin de se débarrasser du contrat de son pivot sans payer trop de taxes. D’autant plus avec le retour de LaMarcus Aldridge, qui vient compléter la raquette, composée de Blake Griffin, Nic Claxton, James Johnson et du rookie Day’Ron Sharpe.

Reste désormais à voir ce que les Nets comptent faire de Sekou Doumbouya, lui aussi arrivé en échange de DeAndre Jordan. Comptent-ils sur le Français pour la saison à venir ? Réponse sans doute dans les prochains jours…