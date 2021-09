Pat Connaughton estime que c’était l’année de la maturité pour les Bucks

En plus d’avoir remporté le titre cet été, les Bucks l’ont fait avec une manière étonnante. Après le premier tour contre le Heat, remporté facilement 4-0, Milwaukee va constamment être mené dans les trois séries suivantes.

2-0 et 3-2 contre les Nets, puis 1-0 contre les Hawks, enfin 2-0 face aux Suns en Finals. Mais à chaque fois, Giannis Antetokounmpo et compagnie ont inversé la tendance. Pour Pat Connaughton, ce n’est pas innocent et cela traduit l’expérience accumulée depuis quelques saisons.

« On était vraiment proche ces deux dernières années », rappelle l’ailier au site Post Crescent. « On s’était loupé à chaque fois, mais on a été soutenu par la ville et l’État, puis le groupe et la franchise ont collectivement appris de ça. Malheureusement, on apprend davantage de la défaite que de la victoire. Je ne vais pas dire que c’est nécessaire de passer par des moments difficiles, mais un peu tout de même. Il faut un certain temps avant d’atteindre le Graal, c’est-à-dire le titre NBA. Donc boucler la boucle de ces trois ans, c’est plutôt cool. »

Si revenir dans une série est toujours un signe positif, cela veut bien évidemment dire aussi qu’on a raté le début. C’est alors le mental qui prend le dessus. Ce qu’il avait manqué aux Bucks ces dernières années, notamment en finale de conférence 2019 contre les Raptors, où ils avaient été de l’autre côté du miroir.

« On aurait aimé mieux démarrer nos séries car personne n’apprécie d’être mené 2-0 », poursuit Pat Connaughton. « Mais ça montre notre progression et notre maturité. On a pris un match à la fois. Même après deux défaites de suite, on ne se projetait pas. En 2018/19, on était devant, 2-0, contre Toronto et on perd le Game 3 en double prolongation. Là, on a sans doute été un peu immature, en ne prenant pas les matches les uns après les autres. On a parcouru du chemin en deux ans, on a mis en œuvre ce qu’on a appris durant ce processus. »