Chris Bosh ne ferme pas la porte à un avenir dans le coaching

Après une retraite anticipée par des problèmes de santé, la question de la reconversion s’est brutalement posée pour Chris Bosh, double champion NBA avec le Heat. Lancé dans la production musicale, l’intérieur n’écarterait pas l’idée de coacher un jour, avec la volonté de transmettre aux plus jeunes générations.

Nombreux sont les joueurs professionnels reconvertis dans le coaching, pas forcément comme entraîneurs principaux mais en qualité d’assistants, en charge du développement des joueurs par exemple, comme le font deux anciens joueurs du Heat, Malik Allen et Caron Butler.

« Tout ce que je peux dire, c’est que pour l’instant, je me concentre sur mon rôle de père et sur l’éducation de mes enfants », a-t-il d’abord répondu, laissant la porte ouverte à cette éventualité à l’avenir. « Un jour, si j’ai le temps, si j’ai plus de temps libre, j’envisagerais sans doute certaines de ces choses, avec la bonne situation ».

Un coach de vie avant tout

Parmi les options de reconversions explorées, Chris Bosh a notamment écrit un livre « Lettres à un jeune athlète », dans lequel il a déjà commencé son processus de transmission. A ce titre, il se considère déjà comme un coach, un coach de vie.

« Être capable d’écrire ces choses, d’écrire ces idées, mais surtout d’aider les jeunes athlètes et tout le monde, c’est un peu ce que j’essaie de faire. Je veux motiver toutes les générations et celles à venir », a-t-il ajouté.

Chris Bosh sait en tout cas qu’il pourra compter sur la franchise de Miami pour se perfectionner ou s’impliquer davantage dans le coaching, avec pour premier supporter un certain Erik Spoelstra. « Son travail parle de lui-même, et je pense qu’il a toujours su le faire avec beaucoup de classe et de professionnalisme, avec une confiance tranquille qui remontait le moral de tout le monde dans l’assemblée », a rappelé le technicien du Heat.



De la patience et un côté zen, voilà déjà deux qualités qui pourraient faire un bon coach ou assistant.