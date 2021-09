Evan Fournier : « Les moments que l’on vit ne se ressentent qu’en équipe de France. Pas en NBA »

Il y a deux ans, il avait quasi boudé après la médaille de bronze remportée face à l’Australie à la Coupe du monde en Chine. Cette fois, Evan Fournier était heureux de ramener l’argent olympique. Une médaille de plus pour lui, la première aux Jeux olympiques. Mais s’il est heureux, il n’est pas forcément comblé.

« On a envie de gagner des titres. On a fait une superbe compétition mais on termine pas une défaite. Et moi, je suis à la recherche d’un titre » rappelle-t-il dans les colonnes de Basketball Magazine, la revue de la FFBB (relayé par Basket Europe). « Que ce soit en NBA ou en équipe de France. Tu joues pour vivre des moments comme ça. Tu as envie de te savoir sur le toit du monde ou le toit de l’Europe et savoir que personne ne t’a battu. Tu célèbres les premiers, pas les deuxièmes. C’est comme ça que je vois les choses ».

« Arrêtez de dire que les Américains sont intouchables »

A Tokyo, la France termine avec le même bilan que les Etats-Unis, mais les coéquipiers de Kevin Durant ont remporté le match le plus important. La finale. Mais les Bleus viennent de battre les Américains dans deux compétitions d’affilée, et il ne faut plus avoir de complexes. « J’espère qu’avec notre campagne on commence à changer les choses. Arrêtez de dire que les Américains sont intouchables. Qu’on arrête de les mettre sur un piédestal. Qu’on se voie winner et futur champion. Ça commence par l’état d’esprit et ensuite se sont des choses qui se matérialisent. »

Fidèle aux Bleus depuis toujours, il prévient que Paris 2024 se prépare dès maintenant avec le prochain Euro et la prochaine Coupe du monde, et pour lui, jouer avec sous le maillot de la France n’a aucun équivalent. « Tu vis des moments forts et intenses, tu joues des moments à pression. C’est un sentiment particulier que je retrouve chaque été depuis que j’ai 15 ans. En tant que sportif, tu aimes vivre ces moments. Donc le calcul est simple. Chacun a ses raisons pour lesquelles il passe ses étés en équipe de France. Personnellement c’est la compétition. Et les moments que l’on vit ne se ressentent qu’en équipe de France. Pas en NBA. »