Malik Monk et Rajon Rondo impatients de découvrir de nouveaux coéquipiers

C’est un retour à Los Angeles pour Rajon Rondo. Sauf que les Lakers 2021/2022 n’auront pas le même visage que ceux de 2019/2020. Cette constellation de stars a notamment vu arriver deux grands noms des années 2000 et 2010 : Carmelo Anthony et Russell Westbrook.

Mais le meneur de jeu aura davantage les yeux tournés vers un autre ancien de la maison, même si sa mémoire lui joue des tours.

« Oui Melo et Westbrook, mais j’ai parlé à Trevor Ariza », explique le champion 2008 et 2020. « Je suis impatient de passer du temps avec lui, pour apprendre de lui. Il m’a battu en Finals 2010, donc on a connu de grosses batailles. »

Mais Rajon Rondo se trompe : Trevor Ariza n’était plus aux Lakers lors du titre des Californiens en 2010, mais à Houston. En revanche, l’ailier avait bien joué quelques minutes en Finals 2008, quand Rajon Rondo et les Celtics avaient remporté la bague de champion.

Pour Malik Monk, un des plus jeunes joueurs de cet effectif de Los Angeles, c’est Anthony Davis qui est le plus attendu. Les deux hommes ont un point commun : ils sont passés par la même université.

« Davis, c’est un intérieur qui peut jouer à l’extérieur, défendre sur tous les postes, donc si je suis impatient de jouer avec LeBron James, je le suis tout autant avec Davis », assure l’ancien de Charlotte. « C’est un des leaders de cette équipe et il peut tout faire. Je suis très excité à l’idée de jouer avec lui. Et tous les anciens de Kentucky se connaissent, donc on s’est déjà parlé. »